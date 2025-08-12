La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a mobilisé 554 hommes et 93 véhicules du 7 au 15 août, pour assurer les secours, la prévention et la gestion des risques à Touba et ses environs, dans le cadre de la 131ᵉ édition du Grand Magal, a-t-on appris, lundi, de son chargé des relations publiques.

«Le détachement compte 554 gradés et sapeurs dont 29 officiers, appuyés par 93 véhicules, parmi lesquels 17 engins d’incendie, 24 ambulances, 9 véhicules de secours routier et 14 camions-citernes de grande capacité», a précisé le Commandant Yatma Dièye, chef de la division information et relations publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.

Pour les Pompiers, c’est aussi le moment de soulager les populations frappées par les inondations provoquées par les dernières pluies qui se sont abattues dans la cité religieuse.

Commandant Dièye animait un point de presse au cours duquel il a présenté le bilan provisoire des interventions destinées à cet événement religieux qui draine chaque année des millions de pèlerins. Le dispositif mis en place par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers consiste en trois échelons couvrant la ville sainte, ses axes d’accès et les casernes environnantes.

Il intègre des unités spécialisées telles que la compagnie sauvetage-déblaiement, l’unité de secours d’urgence médicale et les motos d’intervention rapide. Le Commandant Dièye a signalé qu’un détachement est également mobilisé depuis le 3 août à Touba et Kaolack, pour renforcer la gestion des inondations consécutives aux fortes pluies enregistrées dans la nuit du 2 août.