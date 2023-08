L’hygiène, la prévention médicale et, en particulier, la sécurité des pèlerins, lors de la 122e édition du Mawlid Al Naby (Gamou) de Tivaouane, prévu le 26 ou le 27 septembre 2023, dans un contexte particulier qui nécessite des dispositions sécuritaires spécifiques, figurent au cœur des priorités de l’Etat.

Par Cheikh CAMARA – Au cours de la réunion préparatoire du Gamou, important événement du calendrier mu­sul­man célébrant la naissance du Prophète Mou­hammad (Psl), le Gouverneur de Thiès, Alioune Badara Mbengue, avec à ses côtés les représentants du Khalife général des Tidianes dirigés par Serigne Habib Sy Mansour, tenant compte du «contexte de la récente période assez mouvementée vécue au Sénégal», devait assurer que l’évènement «se tiendra sous une sécurité renforcée». Il explique : «Pour cette édition, l’Etat accorde beaucoup d’attention à la sécurité. Les Forces de défense et de sécurité vont veiller à la quiétude des populations sur le long des routes menant à Tivaouane et à l’intérieur de cette ville. Les lieux de regroupement des fidèles, les lieux de culte notamment, ainsi que les domiciles des chefs religieux seront placés sous haute sécurité. La Grande mosquée de Tivaouane et ses alentours feront l’objet d’une attention particulière.»

Les autorités compétentes ont évoqué le déploiement de 3 mille agents de la Police nationale dont 50 éléments dès le début des séances de «Burd» qui précèdent le Gamou d’une dizaine de jours, des patrouilles mixtes de la gendarmerie et de la police seront menées en vue de la sécurité des habitants de Tivaouane et des centaines de milliers de pèlerins attendus dans la cité de Maodo. Un plan de circulation interdisant l’usage des motos «Jakarta» sera déroulé lors du Gamou, pour faciliter le déplacement des automobilistes. Devant le Gouverneur qui invite les services techniques impliqués dans l’organisation de l’événement religieux à «faire preuve d’efficacité», les autorités compétentes s’engagent à faire en sorte que les véhicules d’intervention sanitaire et ceux chargés de ravitailler la ville en eau et de ramasser les ordures puissent circuler sans entrave.

Eviter que la pénurie d’eau de l’année dernière ne se reproduise

A la société Sen’Eau, Alioune Badara Mbengue a demandé d’«éviter que les problèmes d’eau connus l’année dernière ne se reproduisent». Le représentant de la société chargée de la distribution de l’eau, Demba Ndiaye, rassure : «Il n’y aura pas de pénurie si les trois forages et le château d’eau dont dispose Tivaouane sont tous mis en service. Sen’Eau va envoyer des agents à Tivaouane, la semaine prochaine, pour préparer les forages.» Le chef de l’exécutif régional a évoqué la possibilité de recourir à l’usine de Keur Momar Sarr (Louga) «pour approvisionner Tivaouane et ses hôtes en eau».

Le Gamou de Tivaouane 2023 devant se tenir en plein hivernage, la santé, l’hygiène et la prévention médicale ont été abordées parmi les priorités. Le Directeur régional de la santé, Mama Moussa Diaw, assure qu’«un budget de 50 millions de F Cfa est prévu pour les besoins en médicaments». Le chef du Service régional du commerce, Khadim Ndiaye, lui, promet que «les denrées alimentaires, même l’oignon dont les prix ont flambé, seront disponibles en quantité suffisante». Il annonce «le déploiement d’un dispositif à Ti­vaouane pour le contrôle des prix» et s’engage à «faire en sorte qu’il n’y ait pas de pénurie».

En dix ans, la capacité d’accueil du site prévu pour les médias n’a pas évolué

Le Gouverneur de Thiès annonce que des «mesures seront prises pour améliorer les conditions de travail des professionnels des médias». Le responsable de la communication du Gamou, Serigne Hamid Sy Al Amine, a souhaité que «deux chapiteaux bien équipés soient mis à la disposition des journalistes». Le chef religieux remarque qu’«en dix ans, la capacité d’accueil du site prévu pour les médias n’a pas évolué». «400 des 800 professionnels des médias accrédités l’année dernière avaient été hébergés dans des conditions difficiles», dit-il. Les représentants du Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, n’ont pas manqué de faire part de leur «satisfaction» face aux mesures annoncées pour la réussite du Gamou. Ils annoncent la tenue prochaine d’une Réunion nationale consacrée à l’événement, sous la présidence du ministre de l’Intérieur Félix Antoine Diome.

Correspondant