Le ministre de l’Energie et du pétrole a présidé un Comité régional de développement (Crd) consacré à la mobilisation de l’engagement des parties prenantes des projets pétroliers et gaziers, en mettant l’accent sur le volet communautaire. L’objectif de cette rencontre était d’échanger avec les acteurs concernés afin de recueillir leurs préoccupations.

Selon Birame Soulèye Diop, «cette rencontre s’inscrit dans le cadre des concertations que son département, en collaboration avec les autres administrations concernées, mène pour une gestion efficace et durable des ressources, afin qu’elles profitent à l’ensemble de la Nation. Une telle démarche est gage de transparence et de redevabilité, les boussoles guidant l’action du gouvernement du Sénégal».

Le mi­nistre a également an­noncé que «le projet gazier Gta a vu son premier gaz et débutera sa production dans les semaines à venir. C’est une excellente nouvelle pour le pays, compte tenu des bénéfices que nous pourrons tirer de ces ressources».

Il a souligné que cela permettra de relever les défis énergétiques auxquels le Sénégal est confronté et de dynamiser l’économie, en développant d’autres secteurs tels que l’industrie, l’agriculture et la pêche.

Conscient des impacts négatifs que l’industrie pétrolière et gazière en milieu offshore pourrait engendrer sur l’environnement et les autres activités exercées en mer, M. Diop a insisté sur la nécessité de prendre des mesures appropriées. «Nous sommes conscients de l’impact de ces activités sur l’ensemble des villages de la région», a-t-il déclaré dans son discours.

«Il est donc crucial pour l’Etat de veiller à l’établissement d’une réglementation adaptée aux défis du secteur et à son application stricte pour préserver l’environnement, renforcer la sécurité maritime et maintenir la cohésion sociale. L’atteinte de tels objectifs nécessitera l’implication de tous les acteurs», poursuit-il.

Cette mobilisation, d’après lui, «vise à engager un dialogue franc et ouvert avec les communautés de pêcheurs et les autres communautés impactées», en présence des autorités locales. L’objectif de cette série de dialogues est de recueillir non seulement les préoccupations, mais aussi les suggestions de solutions et d’améliorations des différentes parties prenantes, afin de les intégrer dans les orientations politiques, notamment dans les ré­gions de Fatick et Saint-Louis.

Sur instruction du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre, Ousmane Sonko, le ministre a affirmé son intention d’établir un dialogue permanent avec les différentes parties prenantes, y compris les autorités locales, la Société civile et les communautés riveraines des projets. Cela permettra d’établir des canaux de communication efficaces pour atteindre les objectifs respectifs.

«Nos équipes ont été à vos côtés durant ces jours de travaux pour partager des informations sur les orientations de l’Etat en matière de politiques d’hydrocarbures, ainsi que sur l’évolution des projets. Nous souhaitons recueillir vos recommandations et propositions afin d’améliorer le travail que le gouvernement effectue dans ce domaine», a-t-il-ajouté.

Sur ce, pas mal de préoccupations ont été soulignées aux ministres, notamment des appuis financiers, le renforcement de la sécurité des pêcheurs, l’inclusion des parties prenantes, entre autres.

Le ministre a également souligné l’importance de l’expertise et de l’expérience de la Haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l’environnement marin (Hassmar), ainsi que des autres acteurs impliqués. Il s’est engagé à accorder une attention particulière aux préoccupations des acteurs.

Par Ndèye NDIAYE – Correspondant