Réuni ce vendredi 27 novembre 2026 sous la présidence de Ousmane Sonko, le Bureau de l’Assemblée nationale a validé quatre projets de résolution ciblant la gestion financière et des programmes publics, tout en fixant le cadre de fonctionnement des services en cas de dissolution.

Le Bureau de l’Assemblée nationale a tenu une réunion ce vendredi 27 novembre 2026, sous la présidence de Monsieur Ousmane Sonko.

A l’issue de ses délibérations, l’instance dirigeante du Parlement a adopté quatre propositions de résolution visant à instituer des commissions d’enquête parlementaires sur des dossiers sensibles touchant aux finances publiques, aux financements extérieurs et à la conduite de grands programmes.

Quatre axes d’investigation soumis au contrôle parlementaire

Les quatre propositions de résolution retenues par le Bureau portent respectivement sur : la dette publique (2012-2026) : l’examen de la gestion de la dette publique du Sénégal sur cette période de quatorze ans, les financements liés à Banco Santander : l’analyse de la mobilisation, de la structuration et de l’exécution des financements auxquels Banco Santander a pris part dans le cadre de projets publics au Sénégal, l’eau et l’assainissement : l’évaluation du Programme décennal de gestion des inondations au Sénégal ainsi que du Projet d’assainissement des dix (10) villes. Et Les fonds spéciaux (2004-2026) : le contrôle de la gestion des fonds spéciaux de la Primature, du Haut-conseil des collectivités territoriales (Hcct) et du Conseil économique, social et environnemental (Cese) sur l’ensemble de cette période. Conformément à l’article 54 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, ces quatre propositions de résolution doivent être immédiatement notifiées par le président de l’Assemblée nationale au ministre de la Justice. Celui-ci dispose d’un délai de quinze (15) jours pour rendre un avis sur d’éventuelles interactions entre les objets de ces enquêtes et des procédures judiciaires déjà en cours. Par ailleurs, en application de l’article 3 du Règlement intérieur, le Bureau a examiné et adopté l’Instruction générale du Bureau définissant les modalités de fonctionnement des services parlementaires dans l’hypothèse d’une dissolution de l’Assemblée nationale.