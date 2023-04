Trois trafiquants présumés complices sont entre les mains des Forces de sécurité. En plus de leur arrestation, la police a effectué «la saisie de documents et de 11 perroquets Timneh, un type d’oiseau protégé non originaire du Sénégal», à la suite d’une perquisition menée à Yeumbeul. Cette opération est le fruit d’une coopération entre Interpol Abidjan et Interpol Dakar.

Par Mamadou T. DIATTA – Les Forces de sécurité restent déterminées à freiner le trafic d’espèces protégées. C’est dans ce cadre qu’il faut situer l’arrestation de trois trafiquants complices présumés d’espèces protégées et «la saisie de documents et de 11 perroquets Timneh, un type d’oiseau protégé non originaire du Sénégal». Tout cela s’est déroulé le mercredi 12 avril 2023. Ainsi, «une équipe d’Interpol Dakar, en collaboration avec le projet Eagle Sénégal, a mené, au petit matin, une perquisition au domicile d’un trafiquant de faune arrêté la veille à Abidjan pour tentative de commercialisation de perroquets protégés», informe un communiqué du projet Eagle Sénégal.

«Cette perquisition au Sénégal intervient à la suite d’une opération majeure de trafic d’oiseaux effectuée la veille à Abidjan par l’Unité de police de coordination de la lutte contre la criminalité transnationale (UCT) en collaboration avec le ministère des Eaux et forêts de Côte d’Ivoire et l’appui du Projet Eagle Côte d’Ivoire», ajoute-t-on dans le document.

A travers cette opération transnationale, les autorités ivoiriennes sont parvenues à «arrêter deux trafiquants dont le principal suspect est de nationalité sénégalaise, saisir de nombreux documents d’importation et d’exportation de perroquets vers plusieurs pays africains dont le Sénégal et vers l’Occident, pendant plus de 20 ans, et de confisquer les 112 perroquets gris du Gabon qui étaient destinés à la vente au Sénégal», fait-on savoir.

Evoquant un peu l’opération des Forces de sécurité, le projet Eagle Sénégal indique : «Tout a commencé quand Interpol Abidjan a saisi son homologue sénégalais pour lui demander un appui dans cette affaire et aller procéder à une perquisition au domicile du trafiquant sénégalais arrêté. A l’issue de cette perquisition à Yeumbeul, les trois présumés complices de trafic de faune ont été entendus par Interpol et il leur est reproché l’association de malfaiteurs et le trafic d’oiseaux sauvages dans le cadre d’un crime organisé transnational.»

«Par cette opération internationale inédite sur le thème du trafic de faune entre les deux pays, les autorités sénégalaises et ivoiriennes démontrent leur détermination commune à lutter ensemble contre le trafic de faune transnational et à démanteler les réseaux de trafic d’oiseaux qui opèrent impunément entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire», fait-on remarquer dans le document.

Les 11 perroquets Timneh saisis sont «une espèce hautement en danger d’extinction, protégée par l’Annexe I de la Convention de Washington (Cites) interdisant formellement la commercialisation de cet oiseau. Ils sont actuellement pris en charge pour leur remise en santé par des soigneurs qualifiés avant d’être remis aux bons soins de la Direction des eaux et forêts et de la chasse».

