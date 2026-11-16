Face au déficit chronique d’enseignants, à la surcharge de travail et à la multiplication de réformes jugées mal préparées, l’Organisation des instituteurs du Sénégal (Ois) interpelle les autorités. Elle appelle à faire de la qualité des apprentissages et des conditions de travail les priorités absolues de la politique éducative nationale.

La situation de l’école sénégalaise suscite une vive préoccupation au sein de la communauté éducative. L’Organisation des instituteurs du Sénégal (Ois) a exprimé, ce 15 novembre 2026 à Dakar, son profond désarroi face à la dégradation continue du système éducatif. En cause : un cumul de dysfonctionnements structurels qui pèsent lourdement tant sur les élèves que sur le personnel pédagogique.

Sur le terrain, la réalité quotidienne des établissements est marquée par un déficit criard d’enseignants dans plusieurs disciplines. Cette pénurie engendre une surcharge de travail grandissante pour les professeurs en poste, contraints de pallier les manques au détriment parfois de leur équilibre professionnel et de l’efficacité pédagogique. Pour les élèves, cette situation se traduit par des retards préjudiciables dans les apprentissages, compromettant ainsi l’égalité des chances et la réussite scolaire.

L’Ois pointe également du doigt la multiplication récente de réformes éducatives dont l’opportunité se heurte à des conditions de mise en œuvre jugées insuffisantes. L’introduction de l’anglais, le programme Mohebs ou encore la suppression de l’examen d’entrée en sixième soulèvent de légitimes interrogations quant à leur préparation, leur accompagnement et leur évaluation. Pour l’organisation syndicale, ces initiatives précipitées occultent les véritables urgences du secteur : le manque chronique d’enseignants qualifiés ; l’insuffisance des infrastructures scolaires ; les effectifs pléthoriques dans les salles de classe et le déficit criard en matériel pédagogique.

Un appel pressant à l’action

Rappelant que «l’avenir du Sénégal se construit à l’école», l’Ois pose des balises claires pour l’avenir. Selon l’organisation, toute réforme d’envergure doit impérativement reposer sur une planification rigoureuse, une concertation transparente et inclusive avec l’ensemble des acteurs du système, ainsi que sur des moyens financiers et matériels adéquats.

Le Secrétaire général de l’Ois exhorte ainsi les autorités nationales à délaisser les effets d’annonce au profit de résultats concrets. Le recrutement d’enseignants qualifiés, l’amélioration durable des conditions de travail et le renforcement qualitatif des apprentissages doivent désormais s’imposer comme les priorités absolues de la politique éducative du pays.