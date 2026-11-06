Réuni le 5 novembre 2026, le Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Apr dresse un constat sévère de la gouvernance actuelle. Face au blocage budgétaire et à la dégradation économique, le parti de Macky Sall appelle à un rassemblement des forces vives et prépare sa remobilisation sur le terrain.

Au lendemain de vives tensions à l’Assemblée nationale, l’Alliance pour la République (Apr) monte au créneau. Réuni ce jeudi 5 novembre 2026, le Secrétariat exécutif national (Sen) du parti a analysé la situation politique et sociale du Sénégal, dénonçant une «dégradation continue» des conditions de vie et une «guérilla institutionnelle» stérile au sommet de l’Etat. Pour l’ex-parti présidentiel, le rejet de la Loi de finances rectificative (Lfr) 2026 le 3 novembre et les manœuvres de la Commission des finances concernant la Lfi 2027 illustrent «l’incurie et l’impréparation» du régime Pastef après deux ans et demi de gestion. L’Apr pointe une fracture désormais ouverte entre les composantes de la majorité parlementaire, accusées de prendre en otage la stabilité du pays pour des querelles de pouvoir.

Face à ce qu’il qualifie de «gouvernance de ruine», le Sen préconise la création d’un puissant bloc politique. Dès ce mois de novembre, l’Apr lancera de larges concertations avec les forces politiques, sociales et citoyennes pour bâtir un rassemblement capable de défendre les institutions républicaines.

Sur le plan interne, le parti se félicite de la dynamique de reconquête enclenchée depuis septembre dans plusieurs départements (Tambacounda, Matam, Guédiawaye, etc.). Cette offensive politique s’intensifiera en novembre avec la tenue d’assemblées générales dans d’autres localités (Saint-Louis, Mbour, Bignona, Fatick…) et l’installation de comités de base. L’Apr célébrera en outre son 18ᵉ anniversaire le 1ᵉʳ décembre 2026, lors d’une grande manifestation nationale.

Enfin, l’Apr a salué la tenue des Jeux Olympiques de la Jeunesse au Sénégal, rappelant qu’ils concrétisent l’ambition et les investissements d’envergure engagés sous le régime du Président Macky Sall, notamment à Diamniadio. Estimant que cet héritage dépasse les clivages partisans, le Sen appelle à préserver ce patrimoine national au service de la jeunesse.