Face au silence du gouvernement et indigné par les récents propos du ministre de la Santé invitant les médecins à s’expatrier, le Syndicat des médecins du Sénégal (Sames) hausse le ton. Une grève nationale de trois jours est décrétée du 28 au 30 octobre 2026, avec un point de presse décisif prévu ce jeudi à Dakar.

Le bras de fer entre les professionnels de la santé et les autorités étatiques franchit une nouvelle étape critique. Réuni en session extraordinaire, le Bureau exécutif national (Ben) du Sames, soutenu par le Comes et l’Aiaihs, a décidé de durcir son mouvement de protestation face à l’inertie persistante du gouvernement.

Une indignation générale face aux propos du ministre de la Santé

Au cœur de cette escalade, la récente prise de parole du ministre de la Santé et de l’hygiène publique a mis le feu aux poudres. Selon le syndicat, le ministre aurait incité les médecins sénégalais à se faire recruter à l’étranger. Des propos qualifiés d’«odieux» et de «méprisants» par le Ben, qui y voit la preuve d’une incapacité manifeste à résoudre les dysfonctionnements du système de santé national.

En réponse, le Sames décrète un mot d’ordre de grève générale de 72 heures pour les mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2026, couvrant tout le territoire national. Le syndicat précise toutefois que le respect des urgences médicales sera assuré. Afin de faire le point sur la situation et détailler leurs revendications, les responsables syndicaux tiendront un point de presse ce jeudi à Dakar.

Un appel à la mobilisation totale

Invoquant la légitimité de leur combat, le Ben appelle l’ensemble des camarades et professionnels du secteur à une discipline syndicale exemplaire et à une mobilisation sans faille.

Réaffirmant sa détermination, le Sames avertit qu’il ne cédera pas tant que sa plateforme revendicative ne sera pas pleinement satisfaite.