Alors qu’il espérait pouvoir enchaîner après avoir connu quelques apparitions lors des derniers matchs de Crystal Palace, Ismaïla Sarr est de nouveau à l’arrêt. Des soucis physiques et des absences répétés qui pèsent lourd dans les performances des Eagles.

«Nous en avons discuté et avons pris la décision de le mettre au repos, car il a besoin de soins pour pouvoir revenir aider l’équipe à 100 % de ses capacités.» Après une nouvelle défaite dimanche en Premier League, face à Newcastle (0-2), et durant laquelle il aurait sans doute bien aimé pouvoir compter sur Ismaïla Sarr, il était assez facile de comprendre pourquoi Pierre Sage a voulu être un peu plus lucide sur les conditions physiques de son attaquant sénégalais. Celles-ci ne sont jamais apparues rassurantes depuis le début de la saison. C’est très simple : depuis l’ouverture de la nouvelle campagne, le meilleur buteur (9 buts) et meilleur joueur de la dernière édition de Ligue Conférence n’a disputé que 122 minutes au total. Gêné par une blessure à l’aine, il a raté les quatre premières journées de championnat. De retour à la compétition lors d’un match de Ligue Europa contre le Lech Poznan (4-0), l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et de Watford avait pu enchaîner quelques apparitions dont une titularisation lors de la défaite 3-2 contre l’Olympique Lyonnais en C3.

Pas en forme, Sarr «court moins»

Après ces minutes en jambes, Pierre Sage l’espérait totalement apte pour les prochains rendez-vous. Mais les espoirs du technicien français sont de nouveau déçus, lorsque les soucis à l’aine sont réapparus, et Sarr a été noté absent face aux Magpies, dimanche. «Pour Ismaïla Sarr, c’est difficile, car il est vraiment gêné au niveau de l’aine. Il était capable de jouer 15 à 30 minutes ; on a essayé d’en demander un peu plus à Lyon, où il a joué 60 minutes, mais c’est vraiment compliqué pour lui», avait regretté l’ancien coach de Lens en conférence de presse.

A force de ne pas pouvoir compter sur son champion d’Afrique, Crystal Palace connaît un début de saison difficile avec seulement 7 points au compteur, 9 buts inscrits et une 17e place après 8 journées de championnat.

Avec wiwsport