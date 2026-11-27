Face à la multiplication des cyberattaques et aux risques de propagation à l’échelle régionale, le Sénégal veut renforcer la protection de ses infrastructures critiques. Réunis autour de la Direction générale du chiffre et de la sécurité des systèmes d’Information (Dcssi), autorités publiques, experts et opérateurs privés appellent à une mobilisation collective pour consolider la cyber-résilience nationale.

Par Abdou Latif Mohamed MANSARAY – La cybersécurité s’impose désormais comme un enjeu de souveraineté et de sécurité nationale. Administrations, banques, réseaux énergétiques et opérateurs de télécommunications sont exposés à des attaques susceptibles de perturber des services essentiels. Face à cette menace, le Sénégal entend renforcer ses mécanismes de prévention et de riposte. C’est dans cette perspective qu’une rencontre de haut niveau sur la protection et la cyber-résilience des infrastructures d’information critiques a réuni des acteurs publics et privés, avec la participation de partenaires européens.

Pour le Directeur général de la Dcssi, le Colonel Aly Mime, le pays a engagé des avancées importantes. Il cite notamment l’adoption de la loi sur la protection des infrastructures critiques et la sécurité numérique dont les décrets d’application sont en cours d’élaboration. Il rappelle également le travail préparatoire réalisé pour sécuriser les infrastructures numériques lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui se sont déroulés sans incident cyber majeur.

En matière de riposte, le Sénégal dispose de mécanismes de coordination, notamment le Cadaca (Cadre de coordination des activités d’alerte et de détection des cyberattaques) et le Cert national. Ces dispositifs ont déjà été mobilisés lors des attaques ayant touché le Trésor public, la Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) et la Direction de l’automatisation des fichiers (Daf). Des Cert sectoriels sont également en développement au sein d’entreprises comme Sonatel et Senelec.

LA COOPERATION COMME REMPART

Du côté du secteur privé, Nafy Diagne, Directrice générale de Stellarix, insiste sur la nécessité de faire travailler ensemble les différents acteurs. Spécialisée notamment dans les infrastructures de centres de données et le cloud souverain, son entreprise entend contribuer au renforcement de la sécurité numérique. Pour elle, face à des cyberattaques de plus en plus nombreuses, notamment avec l’essor de l’Intelligence artificielle, aucun acteur ne peut agir seul. La complémentarité des compétences et des solutions constitue une condition essentielle pour protéger les infrastructures et garantir la souveraineté numérique.

Cette coopération doit également dépasser les frontières nationales. Jean-Louis Perrier, responsable au sein de Suricate Solutions, alerte sur les risques de contagion des cyberattaques dans l’espace ouest-africain. Une attaque visant des banques au Burkina Faso, au Mali ou au Bénin pourrait avoir des répercussions dans l’ensemble de l’Uemoa. Les secteurs de l’énergie et des télécommunications sont également exposés à ces effets en chaîne. S’appuyant sur les recommandations internationales du Fonds monétaire international (Fmi) et d’Interpol, il plaide pour leur adaptation aux réalités sénégalaises et une mobilisation de tous les secteurs critiques.

Au-delà des textes, le défi reste donc opérationnel : disposer de capacités de détection, de réaction et de coordination efficaces pour éviter qu’une attaque informatique ne se transforme en crise nationale ou régionale.

latifmansaray@lequotidien.sn