Le Daaka vit ses derniers moments. Et une forte délégation de l’Alliance pour la République a effectué, ce vendredi, sa ziarra auprès de Thierno Amadou Tidiane Bâ, khalife de Médina Gounass. «La délégation, dirigée par l’ancien ministre Moussa Baldé, était composée, entre autres maires et responsables de l’Apr, de Abdoulaye Saydou Sow, Mamadou Kassé et Hamidou Anne, tous membres du Sen du parti beige et marron», note l’Apr dans un communiqué, qui rappelle que les apéristes «ont transmis les salutations du Président Macky Sall au khalife, à sa famille et à toute la communauté du Daaka. Ils ont vanté l’esprit de recueillement dans la foi et la ferveur qui réunit des milliers de fidèles chaque année sur cette terre sainte».

Par ailleurs, la délégation de l’Apr «a sollicité du saint homme, des prières pour la paix et la stabilité du Sénégal. En retour, Thierno Amadou Tidiane Bâ a chaleureusement remercié les membres de la délégation pour leur présence. Il a rappelé les liens particuliers qui l’unissent au Président Macky Sall, «son fils et son ami», dont il a loué les qualités, notamment «l’attachement à la vérité». Il a formulé ses prières pour le Président Sall et l’ensemble de ses responsables, et a également appelé à toujours préserver la paix et le culte du travail», souligne l’Apr.