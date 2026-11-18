Pendant quatorze jours, Dakar a été l’une des capitales du monde. Pour la première fois de l’histoire, un événement olympique se tenait sur le sol africain.

Il aura fallu attendre 2026, plus d’un siècle après la naissance des Jeux Olympiques modernes. L’Afrique, qui a donné au sport mondial tant de champions, tant de records et tant de légendes, recevait enfin les athlètes du monde entier.

Je voudrais que nous mesurions pleinement ce que cela signifie, car nous avons pris une curieuse habitude sur notre continent. Celle de considérer nos réussites comme des surprises et nos échecs comme des fatalités. Quand un grand événement se déroule à Paris ou à Tokyo, on parle d’organisation. Quand il se déroule à Dakar, on s’étonne presque qu’il ait réussi.

Dakar a répondu par les faits.

Quelque 2650 jeunes athlètes, vingt-cinq sports, des compétitions réparties entre Dakar, Diamniadio et Saly, des milliers de volontaires et des tribunes qui ont vibré pendant deux semaines. La présidente du Comité international olympique, Kirsty Coventry, a elle-même reconnu que les attentes avaient été largement dépassées.

Je m’en réjouis. Mais permettez-moi cette petite insolence : ce n’est pas parce que le monde découvre nos capacités qu’elles viennent de naître.

L’Afrique sait organiser et construire. Elle possède les femmes et les hommes capables de porter de grandes ambitions. Encore faut-il que ces ambitions trouvent les moyens de se réaliser. Et pendant ces Jeux, nos enfants nous ont donné quelques-unes des plus belles raisons d’y croire.

Je pense à nos basketteurs, champions en trois contre trois, à nos judokas, à nos jeunes athlètes qui ont découvert ce que signifie défendre les couleurs de leur pays devant leur propre Peuple.

Cinq médailles d’or pour le Sénégal, douze médailles au total selon le bilan publié à la clôture. Une sixième place au classement des nations. Pour un pays qui accueillait sa première compétition olympique, le résultat mérite d’être salué.

Mais ce qui me touche le plus n’est pas le tableau des médailles.

C’est l’image de ces jeunes Sénégalaises qui ont triomphé dans des disciplines où l’on n’attendait pas toujours les femmes. Elisabeth Diatta et Ndèye Khady Anna Diatta ont remporté leurs titres en lutte de plage. Cette dernière, porte-drapeau de la délégation sénégalaise lors de la cérémonie d’ouverture, a décroché l’or dans la catégorie des moins de 45 kg, offrant à notre pays son troisième titre.

Elle a raconté les préjugés auxquels se heurtent encore les filles qui choisissent de pratiquer la lutte, un sport que certains continuent de considérer comme réservé aux hommes. Sa victoire prend alors une autre dimension. Celle qui portait le drapeau du Sénégal a aussi porté, à sa manière, les ambitions de toutes celles à qui l’on a trop souvent expliqué ce qu’elles ne pouvaient pas faire.

Dans notre société, où tant de jeunes filles doivent encore justifier leurs ambitions, ces championnes viennent d’ouvrir une possibilité. J’aimerais que chaque petite fille de Casamance, de Saint-Louis, de Tambacounda ou de la banlieue dakaroise puisse regarder ces images et se dire, tout simplement : pourquoi pas moi ?

Il serait cependant injuste de raconter cette réussite sans rappeler l’histoire de ceux qui l’ont rendue possible. Je pense particulièrement à Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais et du Comité d’organisation de Dakar 2026. Il a porté cette ambition pendant huit années, malgré la pandémie, le report des Jeux et les changements politiques. Le 13 novembre, en lui remettant l’Ordre olympique en or, Kirsty Coventry a résumé son engagement : «Vous avez cru en ces Jeux dès le tout début, vous avez rassemblé les gens, vous avez ouvert des portes, vous n’avez jamais cessé de défendre notre vision et la vôtre.»

Le 31 octobre dernier, Bassirou Diomaye Faye déclarait les Jeux ouverts dans un stade portant le nom d’un ancien président, Abdoulaye Wade. Le projet avait été obtenu sous Macky Sall et s’achevait sous son successeur. Le même jour que Mamadou Diagna Ndiaye, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô était lui aussi distingué par le Cio. J’y vois une belle image de la continuité républicaine. Nous aimons inaugurer, mais nous avons parfois plus de mal à reconnaître ceux qui ont posé les premières pierres. Une grande réalisation appartient pourtant à tous ceux qui y ont contribué, et finalement au Sénégal lui-même.

Reste une question : que ferons-nous de cette réussite ?

Les cérémonies sont terminées et le Sénégal retrouve ses urgences quotidiennes. Le chômage des jeunes, les difficultés de nos écoles, les familles qui peinent à vivre, les perspectives trop étroites offertes à tant de diplômés. Pendant que des adolescents venus du monde entier poursuivaient leurs rêves de médailles à Dakar, d’autres jeunes continuaient de quitter nos côtes au péril de leur vie.

Cette réalité ne doit pas gâcher notre joie. Elle doit lui donner un sens. Nous avons prouvé que nous pouvions accueillir le monde. Il nous appartient désormais de faire en sorte que nos propres enfants puissent trouver, ici, les moyens de réaliser leurs ambitions. Les infrastructures devront être entretenues et accessibles. Les clubs sportifs devront bénéficier de cette dynamique. Les talents révélés pendant ces Jeux auront besoin d’entraîneurs, de formations et de perspectives. Quant aux milliers de volontaires qui ont contribué au succès de l’événement, leur expérience mérite de devenir un véritable atout pour leur avenir professionnel.

Le véritable bilan de Dakar 2026 se fera dans quelques années, lorsque nous saurons combien de jeunes auront découvert un sport, combien de clubs auront grandi, combien de vocations auront été accompagnées et combien d’installations continueront de servir.

Vendredi soir, la Flamme olympique s’est éteinte à Dakar. Les champions sont repartis avec leurs médailles et leurs souvenirs. Mais pour les enfants qui ont découvert le sport pendant ces deux semaines, pour les jeunes filles qui ont vu des Sénégalaises devenir championnes olympiques, pour tous ceux qui ont participé à cette aventure, quelque chose doit continuer.

Le Sénégal a réussi son rendez-vous avec le monde. Il lui reste à réussir son rendez-vous avec sa jeunesse.

Et celui-là ne durera pas quatorze jours.

Oumou WANE