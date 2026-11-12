Parti d’un projet d’aménagement paysager, le chantier de réhabilitation de la Corniche Ouest a été réorienté à la suite des menaces révélées par l’érosion côtière. L’Agetip entend désormais faire de la protection du littoral et de la restauration des plages des priorités, tout en poursuivant l’aménagement des espaces riverains.

Par Amadou MBODJI – L’érosion côtière constitue une menace réelle pour Dakar. L’Agetip s’en est davantage rendu compte à l’issue d’une étude relative à l’aménagement de la Corniche Ouest, qui a conduit les services techniques de cette entreprise à changer de paradigme.

«Comme vous le savez, au début de ce projet, il était tout simplement prévu de faire des aménagements paysagers, des aménagements au sol. Mais lorsqu’on a fini de faire les études, on s’était rendu compte que l’ordre de priorité était d’abord de réaliser des travaux de protection côtière parce que Dakar était menacée à partir de sa Corniche Ouest. C’est ainsi que l’ordre de priorité a été inversé», souligne El Hadji Malick Gaye, Directeur général de l’Agetip, à l’issue d’une visite effectuée sur une longue portion de la Corniche Ouest, aux pas de charge, en compagnie de son équipe et de la presse, sous une forte chaleur.

Selon El Hadji Malick Gaye, la troisième priorité du projet consistait à redonner aux Dakarois l’accès à leurs plages, à travers des travaux de régénération menés en parallèle des opérations de protection côtière.

Il a également expliqué que le projet, qui s’étend sur 10 kilomètres, du bloc des Madeleines à la Mosquée de la Divinité, avait été subdivisé en cinq séquences afin de tenir compte des différentes activités qui s’y déroulent. Outre les travaux de protection côtière et de végétalisation, des espaces sportifs, récréatifs, de prière et de commerce sont prévus sur l’ensemble du linéaire, notamment au niveau du marché de Soumbédioune.

Insistant particulièrement sur les enjeux liés au changement climatique et à l’érosion côtière, le Directeur général de l’Agetip a rappelé l’importance des travaux entrepris pour protéger Dakar contre l’avancée de la mer. A ce titre, il a indiqué que les interventions étaient achevées sur l’ancien site destiné à accueillir le Mémorial Le Gorée, où une falaise de 16 mètres de hauteur, constamment attaquée par les vagues, nécessitait impérativement des travaux de protection.

La restauration des plages constitue également l’un des défis majeurs de ce projet, avec pour objectif de repousser la mer de 40 à 50 mètres le long de la Corniche Ouest. Un autre chantier important de l’Agetip concerne la restauration des cimetières de Soumbédioune dont certaines tombes sont aujourd’hui englouties par les eaux.

«Nous avons fini de visiter les cimetières de Soumbédioune. Tout à l’heure, je discutais avec le Grand serigne de Dakar, M. Abdoulaye Makhtar Diop, qui m’a fait l’historique de ces cimetières. Il m’a dit que c’est la communauté léboue qui avait offert à l’administration coloniale sept titres fonciers pour euh comment dirais-je, construire les cimetières de Dakar, parce qu’avant, l’ancien cimetière de Dakar, c’était là où se trouve actuellement la Grande mosquée de Dakar. Mais ces cimetières sont menacés par l’érosion côtière. Actuellement, beaucoup de tombes se retrouvent en mer, et non seulement il faut restaurer cet espace, mais il faut le protéger. C’est ce que nous sommes en train de faire, et tenant compte de la philosophie d’aménagement de ce linéaire, nous allons aménager là-bas ce que nous appelons la promenade du littoral.»

Abordant également la situation du côté de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), il a souligné que cette zone était elle aussi confrontée à des menaces liées à l’érosion côtière. Il a précisé que les travaux avaient permis, non seulement de réaliser un amphithéâtre à ciel ouvert donnant sur la mer, mais aussi de restaurer la plage qui était en voie de disparition grâce à la construction d’épis. Ces aménagements visent ainsi à offrir aux étudiants, en plus d’un espace d’apprentissage en plein air, une plage qui, selon certaines appellations, fait office de piscine pour l’Université de Dakar.

Par ailleurs, El Hadji Malick Gaye a rappelé qu’il s’agissait d’un projet de conception-réalisation dont le taux d’avancement dépassait aujourd’hui les 70%. Il a expliqué que les efforts avaient été particulièrement concentrés sur les aménagements au sol afin de respecter le calendrier des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj). Selon lui, l’embellissement de la Corniche dont l’objectif était déjà atteint à hauteur de 90 à 95%, constituait une étape importante du projet. Il a toutefois souligné que le principal défi restant consistait à poursuivre les travaux en bord de mer, notamment les ouvrages de protection côtière, indispensables à la préservation des aménagements déjà réalisés au sol.

La poursuite des travaux sur la Corniche Ouest a également été rendue possible grâce à l’intervention du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a mobilisé une enveloppe financière conséquente. Le montant de cette contribution n’a toutefois pas été dévoilé par le Directeur général de l’Agetip.

L’aménagement de la Corniche Ouest est placé sous le thème : «Le projet de la Corniche : un investissement résilient face aux effets du changement climatique.» La visite a également permis de découvrir les équipements sportifs aménagés pour offrir aux sportifs des espaces adaptés à la pratique de leurs disciplines et leur permettre de s’adonner pleinement à leurs activités.

ambodji@lequotidien.sn