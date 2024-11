Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a visité, ce vendredi, l’Exposition internationale (In) de la 15e Biennale de l’art africain contemporain de Dakar (Dak’Art), qui se poursuit jusqu’au 7 décembre prochain, a constaté l’Aps.

Après la cérémonie d’ouverture officielle qu’il a présidée, jeudi 7 novembre au Grand Théâtre national, le président de la République est venu voir, ce vendredi après-midi, les œuvres des 58 artistes sélectionnés dans le «In». A son arrivée, il a été accueilli par le secrétaire d’Etat à la Culture, aux industries créatives et au patrimoine historique, Bakary Sarr, la Secrétaire générale de la biennale, Marième Ba, et la Directrice artistique, Salimata Diop. Pendant plus d’une heure, le chef de l’Etat a fait le tour des différents espaces aménagés pour la circonstance, notamment l’exposition des collectionneurs au premier étage, la section design, avant de poursuivre sa visite et voir les œuvres des différents artistes.

Le Président Faye s’est aussi rendu à l’espace hommage où il a été accueilli par la plasticienne Anta Germaine Gaye. Il a suivi attentivement les explications données par la Directrice artistique et les deux commissaires d’exposition, Kalidou Kassé et Ousmane Mbaye. Il a aussi vu les œuvres des artistes primés, notamment celle de Dior Thiam, Prix de la Cedeao, et le Grand Prix Léo­pold Sédar Senghor, la Mar­tiniquaise Agnès Brézé­phin. Bassirou Diomaye Faye ne s’est pas exprimé à la fin de sa visite, mais a tenu à recevoir un cadeau de la biennale composé de catalogues de cette édition et d’une affiche, entre autres.

Bacary Sarr a salué cette visite du chef de l’Etat qui, a-t-il dit, est «un grand honneur». «C’est tout un honneur de faire le parcours de la visite avec le chef de l’Etat. Tout au long du parcours, on a vu tout l’intérêt que le président de la République a accordé à ce travail artistique qui a été fait en général, les œuvres, le format, l’itinéraire, etc.», s’est félicité M. Sarr. Il estime que cette visite est une manière de «rehausser» l’événement. «Cela aidera à mieux asseoir le prestige de la biennale», a-t-il ajouté. Pour Salimata Diop, ce déplacement du président de la République est «un symbole, une reconnaissance». «Cela s’est bien passé. Le Président dit être content de cette visite. Ce qui nous a fait très plaisir et à nos équipes, surtout dans ce contexte où il est très occupé, il a tenu à venir voir le travail qui a été réalisé pour nous féliciter», a-t-elle salué.

«Un voyage au cœur de l’audace de la création artistique»

Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye déclare avoir effectué «un voyage au cœur de l’audace, de la création artistique», au terme d’une visite, vendredi à l’ancien Palais de justice, où se déroule l’Exposition internationale (In) de la 15ème Biennale de l’art africain contemporain de Dakar. «Cet après-midi [vendredi après-midi], j’ai visité des expositions remarquables dans le cadre de la Biennale de Dakar à l’ancien Palais de justice : l’Exposition internationale, celle des collectionneurs, le design et l’hommage à Anta Germaine Gaye», a-t-il écrit sur X (ex-Twitter). Cette visite, dit-il, est «un voyage au cœur de la richesse et de l’audace de la création artistique».

