Arrivé 3e d’une élection présidentielle à l’occasion de laquelle être retenu candidat n’était pas donné sur un plateau d’argent (difficultés à assurer le nombre de signatures au parrainage), Ousmane Sonko était devenu une absolue réalité, une incontestable force du landerneau politique sénégalais. Auparavant, le leader du Pastef avait déjà été élu député du Sénégal grâce à une popularité somme toute grandissante. Cette figure de l’incarnation de l’anti-système, adossée à la défense de valeurs telles que la probité morale, la fin du népotisme, la corruption, la mal gouvernance, l’assainissement des pratiques dans la mise en œuvre des politiques publiques…, ainsi que sur la fin de tout scandale aux antipodes de l’éthique…cette figure de l’opposition, disais-je, avait-elle le droit de fréquenter des salles de massage ? Je pose la question au regard de toute la gêne que représente Sonko face au pouvoir en place. La fréquentation desdites salles étant bien sûre avérée, n’est-il pas de bonne guerre que des lieutenants des tenants du pouvoir le suivent pour nuire à sa personne par le biais d’une fille, d’une employée, d’une masseuse semblablement connue du jeune opposant à Macky Sall ?

Sonko, c’est aussi des sorties acerbes et répétées face aux moindres failles du régime en place. Oui, l’homme sait frapper là où cela fait mal. Et cela est connu jusqu’en dehors de nos frontières. Une position si radicale devrait prédisposer ce jeune loup aux dents longues à savoir surveiller ses gardes. S’il est tombé dans un piège, c’est de bonne guerre. A la guerre comme à la guerre, diront certains. Ousmane Sonko, modèle pour ses nombreux militants, droit dans ses bottes d’opposant, devra montrer patte blanche pour se tirer de cette situation. Mais celle-ci lui servira de leçon, quoi qu’il advienne. Puisque l’homme excelle quand bien même dans les incohérences. Nul besoin de revenir sur ses impossibles tentatives de combinaisons politiques. La plus rocambolesque étant celle que le néo politicien voulut faire avec Me Abdoulaye Wade, cette bête politique hors pair qui ferait tout sauf lui servir de piédestal pour franchir le seuil du palais de la République. Quoi que puisse être l’issue de cette histoire, il est temps pour Ousmane Sonko de revoir sa copie, s’il veut rester radical face à un pouvoir qu’il compte conquérir et qui ne lui fera évidemment aucun cadeau. En attendant que la justice se saisisse de ce cas d’école pour nous jeunes politiques, rappelons que Sonko demeure un excellent élément parmi les régulateurs de notre démocratie.

Mamadou Biguine GUEYE

Journaliste

Consultant en Communication