Dans une de nos éditions, en parlant de la belle forme de Iliman Ndiaye avec les Lions, nous avions titré : «Le Sénégal tient enfin son meneur de jeu.» S’il a été discret contre le Soudan (comme s’il préparait la bataille de Kinshasa), Iliman Ndiaye a crevé l’écran hier contre la Rd Congo. Positionné à droite, il a été intraitable par sa prise de balle, ses dribbles et accélérations. D’ailleurs, c’est sur l’une de ses incursions dans la surface adverse, ponctuée d’une frappe sur le poteau du gardien congolais, que Pape Guèye a pu réduire le score (1-2).

Un autre joueur en forme a confirmé, il s’agit de Pape Matar Sarr. Absent du 11 de départ, pour un choix tactique, le milieu des Lions a encore brillé, après son gros match contre le Soudan, en signant son deuxième but en deux matchs de suite. Un but ô combien important qui hisse le Sénégal en tête du Groupe B.

Bien qu’ayant pris le train en marche, pour n’être entré qu’à la 77e minute (à la place d’un Lamine Camara peu inspiré), «PMS» a vite fait de montrer à nouveau sa capacité à se projeter. Comme il l’a fait sur une superbe transition offensive suite à un centre en retrait de Cheikh Sabaly, qui lui a permis de crucifier le portier des Léopards. D’ailleurs, pour rester dans l’entrejeu, mention spéciale au duo des «Guèye» qui a encore une fois assuré.

Pape Thiaw, une finale, ça se gagne aussi par un coaching… gagnant

Côté déception, on peut citer Sadio Mané. Considéré comme le leader technique de l’équipe, il a déçu, comme d’ailleurs contre le Soudan.

Positionné au départ à gauche, «SM10» a tenté de varier son jeu, en se repositionnant dans l’axe. Mais sans apport ni impact, par rapport à l’animation sportive de l’équipe. Son remplacement par Sabaly a été bien vu par Pape Thiaw qui s’est encore offert un coaching gagnant. L’attaquant de poche du Fc Metz ayant délivré un caviar à Pape Matar Sarr.

Evidemment, tout n’a pas été nickel, surtout en défense. Au niveau de l’axe central avec Koulibaly et à gauche avec El Hadji Malick Diouf qui avait en face un sérieux client.

Mais en seconde période, tout a été remis à l’endroit, confirmant le métier des champions d’Afrique 2021 qui viennent d’allonger la durée de leur invincibilité, à 24 matchs.

