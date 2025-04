Le temps passe, mais la ferveur ne baisse pas. Elle grandit à chaque édition. Ce samedi, la ville de Médina Gounass, située dans le département de Vélingara, sera le point de ralliement de plusieurs milliers de pèlerins venant de toutes les régions du pays, de la sous-région, des Etats-Unis et de l’Europe.

Ils viennent se retirer dans une brousse, à 10 km de la cité religieuse, pour 10 jours de prières, de lecture du Saint Coran, d’invocations et d’actes de dévotion divers. C’est le Gouverneur de la région de Kolda qui va donner le coup d’envoi des activités de dévotion après la prière du crépuscule que dirigera, certainement, le khalife de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Bâ. Le Daaka en est à sa 84ème édition.

Ces moments de retraite spirituelle ont été entamés à partir de 1942 par Thierno Mahamadou Saïd Bâ, papa de l’actuel khalife. Outre l’isolement physique de l’espace familial, le détachement des affaires mondaines, la prise de conscience de la vanité du monde matériel, le Daaka permet un brassage cultuel et culturel de frères en islam de provenances et de nationalités diverses. Pour l’avènement d’un monde musulman plus solidaire parce qu’ayant partagé des espaces communs d’humanité et de familiarisation, uni dans la foi en Allah et en son Prophète Mohamed (Psl).

Par Abdoulaye KAMARA – akamara@lequotidien.sn