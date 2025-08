Un atelier de formation et de sensibilisation sur les mesures de décarbonation des navires a été lancé hier au Sénégal. Cette rencontre de trois jours, qui regroupe les vingt-cinq pays de l’Organisation maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Omaoc) et certains pays membres de l’Association des administrations maritimes africaines (Aama), vise à «renforcer les capacités des experts des pays africains sur les concepts, principes et mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre des navires pour la décarbonation du transport maritime, mais également l’identification des défis, des enjeux et des opportunités pour l’Afrique».

Elle entre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 2023 de l’Organisation maritime internationale (Omi), définissant des niveaux d’ambition pour le secteur du transport maritime international avec un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (Ges) des navires à zéro en 2050.

D’après les organisateurs de cet atelier, les mesures prises par l’Omi pour la décarbonation des navires seront ainsi présentées durant les travaux, avec une attention particulière, pour proposer par une seule voix, une déclaration de Dakar qui reflétera l’engagement et le point de vue de l’Afrique.

Le secteur maritime est considéré comme étant «l’un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, derrière le secteur de l’énergie et devant celui de l’industrie».

Dans ce contexte, il devient impératif de sensibiliser et renforcer les capacités des acteurs africains afin de mieux comprendre les défis et enjeux de la décarbonation des transports maritimes, d’anticiper les nouvelles exigences internationales et de saisir les opportunités qui en découlent.

Au niveau national, compte tenu de sa vulnérabilité au changement climatique, le Sénégal s’est engagé, à travers l’Accord de Paris sur le climat en 2015 et les conventions internationales, ainsi qu’à travers «la vison Sénégal 2050», à intégrer les principes de développement durable dans les politiques nationales et à inverser la tendance liée à la déperdition des ressources environnementales. L’objectif visé consiste en une réduction relative des émissions de gaz à effet de serre de 5 et 7%, respectivement aux horizons 2025 et 2030, par rapport à la situation de référence de 2010.

Par Abdou Latif MANSARAY – latifmansaray@lequotidien.sn