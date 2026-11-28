Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a annoncé, dans un communiqué de presse référencé N° 005/PR/, l’ouverture d’une enquête à la suite du décès de Adama Salif Lamine Diallo et de Abdou Tidiane Diop, survenu le samedi 14 novembre 2026 à Dakar.

Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, les deux victimes ont succombé à une défaillance multiviscérale. Afin d’établir avec précision les causes et les circonstances de ces morts, des examens toxicologiques ont été engagés en France ; leurs conclusions sont attendues dans un délai estimé à six mois.

A ce stade des investigations, aucune autre victime présentant des symptômes similaires ou susceptibles d’être rattachés à ces faits n’a été recensée. Par ailleurs, les vérifications menées jusqu’ici n’ont pas permis d’établir un lien de causalité entre les décès constatés et le séjour des deux défunts dans un hôtel de la place. Le Parquet précise que les auditions se poursuivent et qu’aucune conclusion définitive ne pourra être avancée avant la réception et l’analyse complète des résultats attendus.