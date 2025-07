Après l’autopsie effectuée à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, l’hôpital Principal va réaliser une contre-expertise pour déterminer les conditions du décès de Serigne Issa Touré dont la levée du corps était initialement prévue hier avant d’être reportée jusqu’à nouvel ordre. Par B. SAKHO –

La famille de Serigne Issa Touré va encore attendre pour enterrer son pater familial. Après que le corps du guide religieux a été retrouvé dans la nuit du mercredi à jeudi dans un silo dans la commune de Bambilor puis enterré et exhumé, le procureur de la République de Rufisque avait ordonné une autopsie dont les résultats n’ont pas été rendus publics.

Aujourd’hui, l’hôpital Prin­cipal de Dakar va procéder à une contre-expertise pour lever les zones d’ombre qui entoureraient ce décès. L’enquête en cours permettra de connaître la vérité. Quelques heures après l’exhumation du corps, on a appris que la police scientifique et les éléments de la Section de recherches sont repartis sur les champs du marabout à Noflaye. Evidemment, les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances du décès de Serigne Issa Touré dont la famille est pressée de connaitre la vérité et aussi de l’enterrer pour son repos éternel.

La famille espérait que le corps lui serait restitué ce mardi après qu’il a été autopsié. Car, elle avait programmé la levée du corps aujourd’hui à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, suivi de l’enterrement au niveau de son village natal de Kelle, situé à quelques kilomètres de Ngaye Mékhé. «Les funérailles sont donc repoussées jusqu’à nouvel ordre», précise-t-on auprès de la famille plongée dans une «insoutenable attente» depuis plusieurs jours.

