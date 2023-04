Le monde universitaire est en deuil, il est amputé du Professeur Malick Ndiaye décédé ce mardi à Dakar. Le professeur a enseigné au département de Sociologie de l’Université Cheikh Anta Diop. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages.

En 2014, il publiait un livre intitulé « Où va la République ? Approche critique, autocritique et prospective de la Seconde Alternance ». Le Sociologue y analysait l’actualité politique et sociale du Sénégal.

« Deux ans après, cette véritable Révolution Citoyenne (la Seconde Alternance du Sénégal) tangue outrageusement et va droit dans le mur. Le plus tôt la nouvelle élite de pouvoir prendra un compte exact de la situation pour y remédier, le mieux ce sera pour cette expérience que l’Afrique observe et que le monde adoube » dépeignait le Professeur dans cet ouvrage lançant ainsi une alerte.

Au-delà du monde universitaire, le Professeur s’était illustré dans plusieurs combats de l’opposition et de la société civile principalement pour le respect des libertés démocratiques.

Le Professeur Malick Ndiaye sera inhumé ce mercredi dans la ville sainte de Touba.