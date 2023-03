Le président du parti politique le Front républicain (Fr) et membre de la Coalition Benno bokk yaakaar (Bby), Me Ousmane Sèye, n’est plus. L’avocat sera inhumé à Touba aujourd’hui, après la levée du corps, ce matin, à l’hôpital Principal de Dakar. Avocat de l’Etat pendant plusieurs années, Me Ousmane Sèye était également un fervent défenseur des droits de l’Homme. Inscrit au Barreau depuis 1985, il a assuré la vice-présidence de l’Organisation nationale de défense des droits de l’Homme (Ondh) et du Haut-conseil des collectivités territoriales (Hcct).

Par Ousmane SOW – En lui rendant hommage suite à sa disparition, le Président Macky Sall a parlé d’un «avocat émérite et une personnalité publique engagée, courtoise et serviable». Maître Ousmane Seye, avocat à la Cour, est décédé, hier à Dakar, des suites d’une maladie qui l’avait éloigné de la scène médiatique et publique à son retour de la Mecque. Il sera inhumé aujourd’hui à Touba, après la levée du corps à l’hôpital Principal de Dakar. Le Barreau, la sphère politique et la presse perdent l’un de leurs plus grands défenseurs. Car, Me Sèye, inscrit au Barreau depuis 1985, était également le leader du parti Front républicain et membre de la Coalition présidentielle Benno bokk yaakaar (Bby). Avocat de l’Etat pendant plusieurs années, le défunt donnait toujours ses avis tranchés sur des questions relatives à l’actualité judiciaire. Il était l’une des figures du Barreau de Dakar, avec près d’une quarantaine d’années d’expérience.

Fervent défenseur des droits de l’Homme, Me Ousmane Sèye est de ceux qui ont mis sur pied l’Organisation nationale de défense des droits de l’Homme (Ondh) dont il a assuré la vice-présidence. Il a eu aussi à être nommé membre de l’Onel, ancêtre de l’actuelle Cena, sous le règne de Abdou Diouf puis membre du Craes sous Abdoulaye Wade. Qua­trième vice-président du Haut-conseil des collectivités territoriales (Hcct), Me Ousmane Sèye a également plaidé de grandes affaires judiciaires fortement médiatisées. Il a défendu les intérêts de journalistes et de groupes de presse du Sénégal, notamment Abdou Latif Coulibay, Madiambal Diagne, Yakham Mbaye et feu Babacar Touré et du groupe Sud Communication dans l’affaire Sud/Css. Il a de même défendu des hommes politiques comme Talla Sylla, de l’Alliance Jëf-Jël, Abourahim Agne, leader du Parti de la réforme, poursuivi et emprisonné pour «incitation à la révolte», Amath Dansokho, Landing Savané, entre autres. Me Ousmane Sèye, la soixantaine consommée, était un avocat au verbe haut. Dans le conflit «Idy-Wade», il a été le plénipotentiaire du président de la République d’alors, Abdoulaye Wade, dans les négociations avec son ancien Premier ministre, Idrissa Seck, emprisonné pendant sept mois, officiellement, pour «atteinte à la sûreté de l’Etat». Un avocat courageux et brillant. Maître Ousmane Sèye, l’un des avocats de Thione Seck, a été le conseil du guide des «Thiantacounes», Cheikh Béthio Thioune, dans l’affaire de Médinatoul Salam. «Me Sèye s’est toujours distingué par son engagement sans faille pour la bonne marche de l’institution», a écrit pour sa part la Se­crétaire générale du Parti socialiste, Mme Aminata Mben­gue Ndiaye, sur sa page Face­book.

Serviteur de la loi, Me Sèye fut un homme qui a engagé toute son activité, son énergie, sa passion au service d’un idéal : celui de la défense des droits de l’Homme et du citoyen.