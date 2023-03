Le président du mouvement Démocratie et République est retourné hier chez lui, après son défèrement au Parquet. L’ex-Pm est placé sous contrôle judiciaire, à la suite de son inculpation pour «diffamation» et «diffusion de fausses nouvelles». Des délits qui sont la conséquence de sa lettre ouverte au chef de l’Etat, et dans laquelle M. Soumaré interpellait le Président Macky Sall sur la somme de 7,9 milliards de francs qu’il aurait remise à la présidente du Rassemblement national (Rn), Marine Le Pen, qu’il avait reçue en audience au palais de la République.

Par Mamadou T. DIATTA – L’ancien Premier ministre du Président Abdoulaye Wade est rentré chez lui, après vingt-quatre heures de garde à vue. Cheikh Hadjibou Soumaré, qui a été déféré au Parquet ce vendredi, a été inculpé pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles, puis placé sous contrôle judiciaire. Il rentre donc chez lui.

M. Soumaré avait adressé, samedi dernier, une lettre ouverte au chef de l’Etat. Dans celle-ci, l’ex-chef du gouvernement sous le règne du Président Abdoulaye Wade avait interpellé le Président Macky autour de quatre questions dont celle qu’il avait mise en avant relative à une enveloppe supposée de 7,9 milliards de francs Cfa remise à la femme politique française, Marine Le Pen. Ainsi, Cheikh Hadjibou Soumaré voulait avoir une confirmation ou non de la prétendue remise de cette manne financière par Macky Sall à la cheffe du Rassemblement national (Rn), parti politique français d’Extrême droite. Cuisiné ce jeudi matin par les limiers de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar, M. Soumaré avait déclaré qu’il assume évidemment la paternité de cette lettre adressée au Président Sall. Les enquêteurs lui ont reposé les questions qu’il avait adressées au Président Sall. Dans ses réponses, l’ancien ministre délégué chargé du Budget n’est pas allé plus loin que le contenu de son document. Il s’est contenté d’assurer qu’il est dans des hypothèses, des interrogations, des questionnements. Pour Hadjibou Soumaré, il n’est pas dans une situation d’apporter des preuves, car il n’est pas dans l’affirmation, ni dans l’insinuation, ni dans des accusations de corruption. Dans le même sillage, il n’a pas accepté de donner l’identité de la personnalité politique à laquelle il fait allusion. Même si tout le monde sait qu’il s’agit de Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, qui a effectué une visite controversée à Dakar du 17 au 19 janvier dernier. Pour lui, il a le droit de poser des questions au président de la République, en tant que leader politique. Il estime que c’est au Président d’apporter les réponses et d’éclairer les Sénégalais sur ses hypothèses et interrogations, notamment le versement de 7, 9 milliards F Cfa à l’ancienne candidate à la Présidentielle française. Et l’essentiel du face-à-face avec les enquêteurs de la Sûreté urbaine a tourné autour de cette affaire, qui a irrité au plus haut niveau de l’Etat.

mdiatta@lequotidien.sn