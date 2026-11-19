La gestion judiciaire de l’affaire Madiambal Diagne continue de susciter des interrogations au sein de la Société civile. Dans une récente sortie, Babacar Ba, président du Forum du justiciable, a vivement interpellé la justice sénégalaise, dénonçant une décision de la Chambre d’accusation qu’il qualifie de profondément contradictoire.

Au cœur de la critique se trouve un paradoxe procédural souligné par l’organisation : si l’absence d’inculpation préalable est invoquée pour juger irrecevable la contestation d’un mandat d’arrêt international, cette même carence devrait, par logique juridique, vicier le mandat lui-même.

En tant que juridiction de contrôle des actes du juge d’instruction, la Chambre d’accusation a pour rôle de veiller au respect strict des procédures. Pour Babacar Ba, elle ne saurait relever une irrégularité procédurale tout en éludant d’en tirer les conséquences légales. «Après avoir constaté le vice, il lui appartenait d’en apprécier les effets sur la validité du mandat et, le cas échéant, d’en prononcer l’annulation», soutient le président du Forum du justiciable. Pour lui, s’abstenir de sanctionner une illégalité constatée revient à valider une pratique qui vide le contrôle juridictionnel de sa substance et de son utilité protectrice des libertés. Au-delà de la stricte technique juridique, cette affaire soulève des inquiétudes plus larges sur l’équité du traitement judiciaire réservé à Madiambal Diagne. Le flou persistant autour de la régularité de la procédure alimente les soupçons d’une justice à géométrie variable.

Face à ce qu’il perçoit comme une dérogation aux grands principes du Droit, Babacar Ba livre une conclusion amère qui interpelle l’opinion publique : à force d’observer des décisions juridiques difficiles à justifier par le seul Droit positif, «on finit par se demander si l’affaire Madiambal Diagne relève encore exclusivement du Droit ou si d’autres considérations, moins avouées, en dictent la trajectoire».

Une interpellation directe qui remet au centre du débat public l’exigence d’indépendance, de cohérence et de rigueur au sein de l’appareil judiciaire.