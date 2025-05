Mme Diéguy Diop a pris tout le monde de court en annonçant son départ de l’Alliance pour la République (Apr) et en se retirant aussi de la politique. Une annonce faite, avant-hier samedi, sur sa page Facebook, tout juste après sa nomination pour occuper de nouvelles responsabilités au sein de son ancien parti quelques semaines auparavant.

Par Amadou MBODJI – Mme Diéguy Diop a fait l’annonce de sa démission de l’Apr au moment où l’on s’y attendait le moins. Cette responsable de l’ancien parti au pouvoir a toujours fait preuve d’un engagement sans faille en faveur de l’Apr qu’elle annonce avoir quittée avant hier samedi, à travers un post sur Facebook. Actant aussi son retrait par la même occasion de la scène politique. Une décision qui intervient après avoir été nommée pour occuper de nouvelles responsabilités au sein de son ancien parti.

«Après moult réflexions, j’ai décidé de démissionner de l’Apr, d’abandonner la politique. Je vous adore tellement, tellement, tellement. Le Sénégal est ma vie, mais dans ce contexte, je ne peux plus évoluer, je suis au regret de vous dire que toutes mes activités politiques sont gelées», a fait savoir Diéguy Diop sur sa page Facebook.

Toutefois, l’avènement du régime Pastef n’a pas été, pour Mme Diop, un long fleuve tranquille. Ancienne responsable de la Cellule de communication et de réflexion de la majorité présidentielle élargie (Creme) et membre de la task-force républicaine, Diéguy Diop avait anticipé son limogeage de son poste en tant que Directrice de la promotion de l’économie sociale et solidaire (Dpess). Ce qui lui a valu une convocation à la Brigade de gendarmerie de Keur Massar après avoir été accusée de refuser de procéder à la cérémonie de passation de service avec sa remplaçante. Une accusation réfutée par Mme Diop qui a fini par passer le témoin à la directrice par intérim Ndèye Matou Diakhoumpa, par ailleurs cheffe de division.

L’ex-Directrice de la promotion de l’économie sociale et solidaire (Dpess) affirmait, lors d’une conférence de presse le 7 août 2024, que cette convocation dont elle avait fait l’objet, est le résultat d’une campagne de discrédit orchestrée par un adversaire politique, en réponse à sa démission récente. Elle avait rejeté toute tentative d’intimidation et reste déterminée à faire face à cette épreuve. «Suite à ma démission du poste de Dpess, une campagne tentant à jeter le discrédit sur ma personne a été engagée par l’adversaire politique. Perdu dans les procédures administratives qu’il semble royalement ignorer, le nain politique de Bambey m’a fait servir une convocation à la Brigade de recherches de Keur Massar pour le lundi 11h. Toute tentative d’intimidation restera vaine», avait-elle annoncé.

Inculpée en octobre dernier pour un présumé détournement de deniers publics, Diéguy Diop avait consigné la somme de 28 millions de F Cfa. «Si j’ai consigné cette somme, cela ne signifie pas que j’avoue les faits. C’est uniquement pour éviter la prison et retrouver ma liberté de mouvement», avait-elle tenu à préciser.

Elle est une inconditionnelle du Président Macky Sall qu’elle défend bec et ongles en vantant son bilan assez élogieux, pour se constituer en bouclier de l’ancien président contre les attaques dont il fait l’objet de la part des membres de l’actuel régime. Reste à savoir ce qui adviendra de l’avenir de Diéguy Diop après son retrait de la politique. En tout cas, l’Apr perd un de ses farouches défenseurs. Juriste de formation en Droit des affaires, celle que l’on surnomme l’Amazone est originaire de Saint-Louis.

ambodji@lequotidien.sn