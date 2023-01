Le parti Pastef, de Ousmane Sonko, prépare la résistance en prélude au procès de son leader contre la jeune ex-masseuse du salon Sweet Beauté, Adji Sarr. Le responsable Bassirou Diomaye Faye l’a déclaré hier à l’émission Grand jury de la Rfm.

Par Aliou DIALLO – «Ce qui est sûr, c’est que quelle que soit la décision qu’il aura prise, de concertation avec le bureau politique, avec la base et ses avocats, le parti le soutiendra totalement et sans réserve. Elle consiste à refuser l’arbitraire, elle con­siste à refuser l’injustice, elle consiste à refuser ce que nos devanciers ont subi», a laissé entendre, hier dans l’émission Grand jury de la Rfm, Bassirou Diomaye Faye. Comme son leader, Ousmane Sonko, le Secrétaire général des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef/Les Patriotes) a appelé à la résistance. Il estime que cela devient impératif après le renvoi devant la Chambre criminelle du procès pour «viol» de M. Sonko contre la masseuse Adji Sarr. «De toutes les manières, quand on est oppressé, on résiste à la mesure de l’oppression qu’on subit. C’est le Peuple qui va en décider. Moi aussi, je résisterai à ses côtés, à côté de tous les patriotes qui en ont marre de l’utilisation de la Justice, de son instrumentalisation pour liquider des adversaires politiques», promet M. Faye.

Certains observateurs émettent l’éventualité d’une non-participation de Ousmane Sonko à la Présidentielle de 2024 en cas de condamnation de celui-ci par la Justice. Sauf que Bassirou Diomaye Faye croit dur comme fer, à l’image de son leader, que nul ne pourra l’empêcher d’être candidat. «On ne cherche pas à réfléchir dans une hypothèse de : «S’il est empêché.» On ne va pas dans la menace de : «Si, si et si…» Pour nous, il va d’ailleurs reprendre ses tournées de Nemmeku Tour, personne ne peut l’empêcher de se présenter à cette élection (Prési­dentielle de 2024), je vous le garantis. Il y sera et il vaincra, Inchallah», a-t-il déclaré.

Sur un autre registre, Bassirou Diomaye Faye s’est prononcé sur le livre Macky Sall face à l’histoire du journaliste Cheikh Yérim Seck, dans lequel l’auteur évoque une histoire de mœurs qui impliquerait Ousmane Sonko. «Ce n’est pas un livre. On ne peut pas détacher le livre du documentaire de 4 heures de temps qui l’accompagne (…) L’auteur n’est pas dans l’écriture d’un livre pour l’histoire. Il est dans une communication. Quand on avait soulevé l’affaire des 94 milliards de francs Cfa, l’auteur était sur des plateaux pour démonter les accusations. Chemin faisant, l’histoire nous a donné entièrement raison, malgré la mascarade», dit-il. Et de renchérir : «Passée sous silence cette affaire de 94 milliards de francs Cfa qui implique Mamour Diallo et Amadou Ba, actuel Premier ministre, l’auteur est dans un exercice de parti pris. Il tresse des lauriers à Amadou Ba en passant sous silence les scandales dans lesquels il est impliqué.»