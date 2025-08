«Fin d’un honteux et indigne kidnapping politico-judiciaire. Je remercie mes avocats Mes El Hadj Amadou Sall, El Hadj Diouf, Antoine Mbengue et Oumar Youm pour leur engagement républicain et leur professionnalisme.

Je remercie parents, proches, amis et toutes celles et tous ceux qui partagent mon combat contre la vermine Pastef.

Le Parquet, manifestement transformé en milice à la solde du pouvoir fasciste de Pastef, vient de me faire condamner à 15 jours de prison ferme après une séquestration de 51 jours, pour avoir dénoncé la clochardisation de la République.

Cette décision politique est une insulte à la République dont le protocole constitue un des éléments de sa sacralité. Si cette condamnation arrive pour me priver d’un droit constitutionnel de critiquer les médiocres qui gouvernent le Sénégal, c’est peine perdue.

Tant que les tenants du pouvoir actuel continuent à balafrer la République, je les dénoncerai et les combattrai sans gants.

J’annonce une conférence de presse le mercredi 6 août dans un lieu qui sera communiqué bientôt. Vive la République ! Vive le Sénégal !»