«On s’approche dangereusement de la ligne rouge. Celui qui observe, et ne dit rien, doit savoir qu’il ne sera pas épargné. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Depuis que je suis sorti de chez moi ce matin (hier), la police n’a eu de cesse de nous provoquer. Alors que nous avions décidé de nous rendre tranquillement au Tribunal. Ce dossier est vide. Aucun juge n’osera nous condamner, parce que je répète que c’est Mame Mbaye Niang qui devait se retrouver à la barre. Dans ce pays, ce sont ceux qui ne doivent pas prendre la parole qui parlent. Je demande aux magistrats de savoir raison garder parce que vous êtes les garants de la sécurité publique. Notre popularité chez les jeunes est un don de Dieu. C’est une responsabilité énorme sur nos épaules. Ce n’est pas la première fois que des militants escortent un leader politique. Il y a Wade, et même lui, il en a bénéficié. J’ai le droit de prendre le chemin que je veux, mais on a voulu nous imposer un chemin alors qu’il était rempli de nervis de l’Apr. J’ai échappé à un piège. Après le canal, elles (Les Fds) ont voulu bloquer notre voiture. J’ai refusé de descendre et elles ont cassé la vitre de ma voiture. Qu’est-ce qui peut justifier cette violence ? J’ai décidé de porter plainte parce que je ne peux pas laisser cette affaire passer. Je vous promets qu’on ne vous décevra pas. Vous avez droit au même bonheur et au même espoir que tout le monde.»