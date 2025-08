La défense s’organise. Le Préfet de Kaolack, défendu par les siens, explique : «L’Amicale des administrateurs civils du Sénégal regrette fortement les échanges de propos tenus entre l’autorité préfectorale et l’édile municipal, ainsi que l’exploitation inappropriée de cet incident. L’Amicale des administrateurs civils du Sénégal voudrait, à cet égard, faire des précisions pour éclairer l’opinion sur les tenants et aboutissants de cette affaire», assure-t-elle après avoir fait l’historique de l’incident. «Le Préfet du département a arrêté le programme de la Journée de l’arbre la veille (2 août 2025), en parfaite coordination avec toutes les parties prenantes dont le maire, en l’occurrence, qui, au motif de contestation de l’association chargée d’organiser la cérémonie, s’est opposé au dernier moment à la tenue de l’activité. Le maire, qui estimait que l’activité de reboisement ne pouvait se faire sans son accord, a entravé l’activité du Préfet au moment où ce dernier effectuait le reboisement qui devait être suivi d’un point de presse», rappelle l’Amicale des administrateurs civils. Elle poursuit ses explications : «malgré les injonctions du Préfet, le maire a fait montre d’une opposition assumée, créant un trouble et proférant des propos inconvenants à son endroit. Ce dernier, connu pour sa courtoisie et sa rectitude, a été contraint d’en appeler à la force publique pour rétablir l’ordre», explique l’Amicale des administrateurs civils du Sénégal, qui «en appelle donc à la sérénité et au dépassement. Les relations, essentiellement complémentaires, entre autorités administratives et locales sont organisées par les textes en vigueur et doivent obéir aux principes de légalité, de subsidiarité et de participation».

Par ailleurs, le maire de Kaolack peut aussi compter le soutien de l’Association des maires du Sénégal (Ams), qui «considère cet échange, marqué par des propos inappropriés entre les deux autorités, comme particulièrement grave et choquant». Elle «dénonce, avec vigueur, ces faits qu’elle juge outrageants et irrespectueux à l’égard du premier magistrat de la ville», tout en saluant «l’attitude responsable et digne de M. Serigne Mboup, et exprime son soutien total, sans réserve ni équivoque, à son égard» en assurant qu’elle «demeure mobilisée et vigilante» et «communiquera en temps opportun les prochaines actions et mesures envisagées».

Dans son communiqué, l’Ams «rappelle que le binôme préfet-maire, socle de la gouvernance territoriale, se doit d’incarner une relation fondée sur le respect mutuel, la courtoisie et la concertation permanente» et appelle «l’autorité compétente à œuvrer pour le rétablissement de relations apaisées et constructives entre la mairie de Kaolack et la Préfecture».