Un nouveau remaniement ou réaménagement du gouvernement est sur toutes les lèvres au lendemain de la décision du président de la République de renoncer à un 3e mandat. Du coup, les regards sont braqués, entre autres, sur le ministère des Sports, toujours sans titulaire suite au départ de Yankhoba Diatara, en avril dernier. Le Premier ministre assurant depuis l’intérim.

Avec les échéances importantes qui approchent, comme l’Afrobasket féminin et la Can de foot, il y a urgence que le sport sénégalais se trouve un nouveau patron.

Par Hyacinthe DIANDY – L’élan de l’athlétisme sénégalais, marqué par la récente qualification de Louis François Mendy aux Jeux Olympiques de Paris 2024, pourrait être brisé suite à la non-participation du Sénégal aux Cham­pionnats de la Région 2. C’est en tout cas le sentiment du président de la Fédération sénégalaise d’athlétisme, qui s’est plaint de l’absence des athlètes sénégalais aux joutes sous-régionales que le Togo accueille du 6 au 10 juillet.

19 athlètes restés à quai !

«Nous sommes en effet très déçus suite à la non-participation de nos athlètes aux Championnats Région 2 du Togo, qui ont débuté ce jeudi. Et c’est dommage, car cela tombe au moment où l’athlétisme sénégalais vient de s’offrir sa première qualification pour les Jo de Paris, avec Louis François Mendy aux 110 m Haies. Et c’est d’autant plus frustrant que ce sont 19 athlètes qui sont laissés en rade», explique sur un ton amer le président Sara Ouali, joint par téléphone.

Qu’en est-il des raisons de ce forfait ? «Le ministère des Sports nous a dit qu’il n’y a pas d’argent. Pire, nous avons été informés la veille de notre départ. Les athlètes sont très déçus, d’autant plus qu’ils avaient déjà dit au revoir à leurs familles et proches. Et pourtant, nous avions déposé la fiche technique avant la Tabaski.»

Même si le président de la Fédération ne le dit pas ouvertement, ce forfait du Sénégal aux joutes du Togo a un lien avec la situation actuelle au ministère des Sports, toujours sans titulaire depuis le départ de Yankhoba Diatara, en avril dernier. Depuis, c’est le Premier ministre, Amadou Ba, qui assure l’intérim.

Un intérim qui dure depuis trois mois, avec ses conséquences liées à certains dysfonctionnements notés (cas Fédé athlétisme) et cette contrainte qui oblige les agents du ministère des Sports à faire des va-et-vient entre la Zone B et la Primature, devenue le centre de décisions où se trouve leur premier interlocuteur, en l’occurrence Ibrahima Ndao, ancien directeur de Cabinet de Matar Bâ et aujourd’hui Conseiller spécial du Premier ministre, en charge du sport et de la jeunesse.

Aujourd’hui, c’est la Fédé­ration d’athlétisme qui a eu sa dose, avec son voyage pour le Togo annulé par la tutelle faute d’argent. Demain, d’autres instances fédérales pourraient connaître le même sort.

D’où l’urgence de l’arrivée d’un ministre titulaire à la tête du sport sénégalais qui va vers des rendez-vous importants, comme l’Afrobasket féminin de Kigali, à la fin de ce mois-ci, et la prochaine Can de football, que la Côte d’Ivoire accueille en janvier 2024.

hdiandy@lequotidien.sn