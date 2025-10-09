On espère que les Lions vont rester dans leur bulle, en étant concentrés uniquement sur le match de demain contre le Soudan du Sud. Car ce qui se passe en ce moment dans l’environnement de notre football ne milite guère pour un climat de sérénité. Entre la polémique sur la cherté des billets et l’affaire Ismail Jakobs, en passant par la suspension de Abdoulaye Sow et la sortie de Dame Mbodji, ça va dans tous les sens…Par Hyacinthe DIANDY –

Avec déjà la polémique des prix des billets du match Sénégal-Mauritanie, ajoutée à l’affaire Ismail Jakobs et la suspension de Abdoulaye Sow par la Fifa, on n’avait vraiment pas besoin d’une telle ambiance au moment d’attaquer la dernière ligne droite des matchs de qualification pour le Mondial 2026. Heureusement que Pape Thiaw et ses hommes, conscients de l’enjeu, sauront être au-dessus de toute cette agitation, inopportune dans un tel contexte.

La communication catastrophique de la Fsf sur la polémique des billets

Mais il faut dire que c’est la Fédération sénégalaise de football (Fsf) qui a allumé le feu en premier, en décidant tout de go d’augmenter les prix des billets du dernier match des Lions à domicile, contre la Mauritanie, le 14 octobre. Une augmentation qui a surtout impacté les tribunes des «Goorgoorlu». Provoquant ainsi la colère des supporters qui se sont déchaînés, via les réseaux sociaux, sur les fédéraux. Certains poussant le ballon plus loin, jusqu’à appeler au boycott du derby de mardi prochain.

Et pour ne rien arranger, la Fsf, dans sa communication, a attisé le feu. En effet, invité lundi soir dans l’émission «Sports à la Une» de la Tfm, Pape Amar Mbodji a été maladroit dans sa communication. D’ailleurs, le lendemain, le fédéral a été «repris de volée» par les internautes.

La sortie ratée de Dame Mbodji

Et comme si cela ne suffisait pas, Dame Mbodji est entré dans la danse pour se laver à grande eau. En dégageant la responsabilité de la Sogip sur l’augmentation des billets. Mais là où il a complétement raté sa sortie, c’est quand il envoie une menace à peine voilée à la Fsf, en soutenant qu’il n’y aura pas de match à Abdoulaye Wade si les fédéraux ne signent pas la convention les liant à la Sogip. Une déclaration-buzz qui passe mal.

Et comme si la polémique des billets ne suffisait pas, l’affaire Ismail Jakobs est venue tomber comme un cheveu dans la soupe, en pleine Tanière. Un «remake» que jouent encore l’international sénégalais et son club, après l’épisode du Malawi en 2024 ; même si cette fois-ci, le latéral gauche ressemble plus à un complice qu’à une victime. A la Fsf de prendre ses responsabilités.

Suspension de Laye Sow : le commissaire ivoirien du match désigné du doigt

Mais la grosse surprise de la journée mouvementée de ce mardi, c’est la suspension de Abdoulaye Sow, suite au match Rd Congo-Sénégal du mois dernier. La Commission de discipline de la Fifa, selon le quotidien Record, lui ayant infligé une sanction de 2 matchs, assortie d’une amende de près de 3 millions Cfa. Il est reproché au nouveau membre de la Commission de développement de la Fifa, un écart de comportement et la violation des règles du fair-play. Une sanction qui est tombée comme un couperet, surtout au moment où il «fêtait» sa nouvelle nomination.

Au sein de la Fsf, le commissaire ivoirien du match de Kinshasa est désigné du doigt. Ce dernier n’ayant pas raté le dirigeant sénégalais dans son rapport. Mais pour avoir échappé à une «interdiction de stade», le président de l’As Kaffrine, à défaut d’intervenir aux abords de l’aire de jeu, des vestiaires et des zones officielles, pourra cependant regarder les deux derniers matchs des Lions à partir des tribunes.

Mais ce qui est cocasse dans ces décisions de la Commission de discipline de l’instance mondiale, c’est qu’on ne voit nulle part une sanction concernant le Stade des Martyrs où les Lions et les supporters sénégalais ont été malmenés. Ainsi va la Caf/Fifa…

