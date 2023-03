Tout est vert à la Direction des eaux et forêts, chasse et de la conservation des sols (Defccs). Le rapport annuel de 2022 de la Defccs, dressé par le Colonel-major Baïdy Ba, montre des «performances inédites et historiques».

Par Ousmane SOW – Le Colonel-major Baïdy Ba, directeur des Eaux et forêts, chasse et de la conservation des sols (Defccs), a brisé hier le silence pour partager le bilan 2022 de la structure. «Aujourd’hui que ce bilan soit passé jusqu’au niveau des villages, des populations, des partenaires et acteurs avec qui on travaille, nous avons pensé qu’il était important de le partager avec les Sénégalais», a-t-il déclaré hier, lors d’une conférence de presse qu’il a organisée au Parc de Hann. Ces bonnes performances ont été rendues possibles, dit-il, grâce à la collaboration avec l’Agence sénégalaise de la reforestation (Asr) et à l’appui du programme des jeunes Xëyu Ndaw ñi. «C’est ce qui a valu aujourd’hui ces résultats exceptionnels», a-t-il fait savoir. Il a noté que les principales réalisations physiques menées au cours de la campagne sont, entre autres, les plantations massives évaluées à 9146, 081 hectares, les plantations linéaires à 2390, 3 hectares, les plantations scolaires à 241, 894 ha. Pour le Colonel-major Baïdy Ba, les plantations villageoises communautaires sont plus importantes, suivies des régies individuelles. Et cela, dit-il, se traduit par l’implication des populations et Ong dans les activités de reboisement. Pour lui, le dynamisme de reboisement va permettre au renouvellement et au maintien des espèces. «En termes de résultats, précise Baïdy Ba, la production des plans par région montre que seules les régions de Ziguinchor, Kolda, Fatick, Sédhiou, Matam, Kédougou et Saint-Louis ont atteint leur objectif de production par rapport à leur prévision de 2022. Tandis que les régions de Kaffrine, Kaolack, Tambacounda et Thiès ont atteint une production supérieure à un million de plants.» Selon lui, l’appropriation de l’amodiation par les collectivités territoriales n’est pas encore au niveau souhaité, mais un accent a été accordé à la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Cites) dont la Defccs est point focal. Baïdy Ba rappelle également que la Defccs a participé à des rencontres à l’échelle régionale et internationale ayant trait au suivi des espèces menacées et à la définition de la stratégie de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, mais aussi sur la criminalité environnementale. Il signale que 20 tortues sillonnées originaires du village de Sangalkam ont été relâchées dans les zones d’intervention de la Grande muraille verte, habitat originel où l’espèce a disparu depuis des décennies.

Augmentation de la production du nombre de pépinières

Les «belles performances» de la Direction des eaux et forêts, chasse et de la conservation des sols se mesurent aussi sur le nombre de plants produits. «Cette année, on est à 13 millions de plants. Nous étions à 180 pépinières en régie qui ont produit 8 millions de plants. Il y a aussi les pépinières privées individuelles», a dit le Colonel-major Baïdy Ba, avant d’ajouter que le reboisement n’est plus uniquement une affaire des Eaux et forêts.

Concernant les unités de production des plants par espèce, c’est-à-dire les espèces forestières, fruitières, ornementales, il y a 12 896 359 espèces au total, révèle-t-il. Pour l’année 2022, rajoute Baïdy Ba, il y a une augmentation de la production du nombre de pépinières privées et ce taux est dû à une forte manifestation d’une politique de création d’emplois verts. D’après Baïdy Ba, le service forestier ne dispose pas de moyens suffisants pour la lutte contre les feux de brousse. Mais durant la campagne, 384 cas de feu ont été enregistrés contre 765 cas en 2021. «Ces feux ont parcouru 39 123, 68 hectares contre 31 561, 833 hectares pendant la campagne précédente. On note ainsi une réduction des cas de feu enregistrés, mais une augmentation des superficies brûlées», déclare le directeur des Eaux et forêts, qui soutient aussi que les populations participent également dans l’effort de préservation des forêts contre le feu de brousse. Il enchaîne : «L’autre point important pour l’année 2022, 40 213, 326 hectares ont été traités en feu précoce sur une prévision de 96 366 ha, soit un taux d’exécution de 42%.»

«L’environnement contribue à l’économie nationale»

Le Sénégal dispose aujourd’hui de 13 millions 140 mille 200 hectares de forêts. Il a rappelé qu’avant le classement de 2021, le Sénégal était à 177 hectares de forêts classées. «En 2018, Macky Sall a classé 9 nouvelles forêts», se réjouit-il, tout en informant qu’aujourd’hui, il y a 93 forêts aménagées avec une superficie d’1 million 490 mille 655 hectares. Et parmi ces forêts aménagées, dit-il, il y a certaines qui sont dans le domaine classé et d’autres qui se trouvent dans le territoire des collectivités territoriales, non classées. «Tout n’est pas classé au Sénégal», dira-t-il.

Lutte contre les changements climatiques : La Direction des eaux et forêts s’adapte

Aujourd’hui, la Direction des eaux et forêts s’adapte aussi aux changements climatiques. Pour Baïdy Ba, «le paradigme a changé et il y a de nouveaux challenges». Baïdy Ba annonce le renforcement des moyens de la Direction des eaux et forêts avec une dotation de véhicules, de motos, de citernes. Et cette logistique, qui sera injectée sur le terrain, dit-il, va définitivement consacrer la montée en puissance des services des Eaux et forêts. «Ce qu’on n’a jamais eu», conclut-il. Ce qui permettra d’augmenter les recettes globales qui s’élèvent à 3 milliards 212 millions 096 mille 255 F Cfa.