La fête du 65ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal a vécu hier à Ziguinchor avec les défilés civil, motorisé, militaire et paramilitaire sur le Boulevard des 54 mètres de la commune. La cérémonie a été marquée par une forte communion entre les Forces de défense et de sécurité (Fds) et la population que le Gouverneur de la région a saluée. «Cela ne doit pas être surprenant parce que la Fête de l’indépendance, c’est la fête de la jeunesse, c’est la fête de l’Armée-Nation», a souligné Mor Talla Tine à l’issue de l’événement. Il encourage : «L’unité que nous avons vu ce matin, c’est ce que nous devons conserver si nous voulons bâtir un pays de progrès, si nous voulons bâtir un pays où chaque citoyen se sentira à l’aise.» Mor Talla Tine a invité les populations à pérenniser l’union des esprits et des cœurs afin de relever les nombreux défis qui s’adressent au pays.

L’autorité a rendu hommage aux Fds, aux élèves des établissements scolaires, aux membres des mouvements associatifs et sportifs qui ont défilé, ainsi qu’à l’ensemble de la population de Ziguinchor. Bien sûr, une mention spéciale a été réservée au Colonel Yahya Diop, Commandant de la Zone militaire numéro 5, et au Colonel Saboury Ndiaye, Commandant la Légion de gendarmerie de la région de Ziguinchor. Le thème de cette édition, «Vers la souveraineté technologie et industrielle des Forces armées», illustre, selon lui, «la volonté des autorités à bâtir des capacités nationales pour mettre à la disposition de nos Forces de défense et de sécurité, les moyens nécessaires pour leur permettre de continuer à garantir la sécurité, l’intégrité territoriale du Sénégal, mais également à assurer la sécurité des personnes en leur offrant des conditions de circulation apaisées».

Par Khady SONKO – ksonko@lequotidien.sn