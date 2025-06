La course au Ballon d’Or européen bat son plein après la fin des championnats et de la Ligue des Champions. Lamine Yamal et Ousmane Dembélé sont cités comme les grands favoris de cette récompense. Mais au-delà de leurs performances tout au long de la saison, le match entre la France et l’Espagne de ce soir (19h Gmt) sera-t-il déterminant pour le choix du vainqueur cette année ?

La confrontation pour le Ballon d’Or 2025 est visiblement tendue. Ousmane Dembélé et Lamine Yamal sont en course pour la consécration. L’attaquant français du Paris St-Germain est vainqueur de la Ligue des Champions, la Ligue 1 et la Coupe de France. Il a inscrit 33 buts avec 15 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues. Dem­bélé a été aussi couronné meilleur joueur de la Ligue des Champions 2025.

Quant à Lamine Yamal, il a terminé la campagne 2024-25 avec une Supercoupe d’Espagne, une Liga et une Coupe du Roi. La pépite espagnole compte 18 buts et 25 passes décisives toutes compétitions confondues. Yamal s’est démarqué par son sens de la créativité. C’est donc à juste titre qu’il est pressenti comme prétendant sérieux au Ballon d’Or, tout comme Dembélé. Mais la course semble indécise si bien que les spéculations tournent désormais autour du match de Ligue des nations qui va opposer les deux stars ce soir (19h Gmt) pour une place en finale. Cette rencontre pourrait être décisive pour la plus prestigieuse récompense individuelle du meilleur joueur de l’année.

Notons que pour la première demi-finale, jouée hier, le Portugal a sorti l’Allemagne 2-1, avec un but victorieux de Ronaldo.