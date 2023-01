Quand deux équipes qui ont presque le même style de jeu, portées vers l’offensive, s’affrontent, forcément le spectacle est au rendez-vous. Du coup, les férus du beau jeu qui seront ce soir au Stade Nelson Mandela, pour la demi-finale Sénégal-Madagascar, ne devraient pas être déçus.

Sénégal-Madagascar ! On ne pouvait avoir mieux comme affiche en demi-finale du Chan 2022. Entre des Barea adeptes du jeu de possession avec beaucoup de vivacité en attaque et des Lions très habiles sur les transitions offensives, les férus du beau jeu devraient être servis. On va du coup vers un choc succulent et très attendu car devant opposer deux équipes portées vers l’offensive.

Révélation du premier tour, la formation des Barea n’en finit plus d’étonner pour sa première participation au Chan. Equipe joueuse, adepte du pressing et du jeu de possession avec des attaquants qui vont vite, Madagascar constitue un gros morceau pour les Sénégalais.

Romuald : «Miser sur notre collectif»

Les hommes de Romuald Rakotondrabe, élu meilleur entraîneur du premier tour, ont confirmé la belle impression laissée lors de leurs deux rencontres de poule, contre le Ghana (2-1) et le Soudan (3-0). Le Sénégal, prochain adversaire des Barea, mardi à Alger (19h Gmt), a tout intérêt à se méfier de cette équipe portée par l’euphorie et emmenée par un certain Koloina Razafin­dranaivo dit «Rakool», auteur de trois réalisations et qui vient de signer au Mc Alger. D’ail­leurs, l’attaquant malgache de 22 ans a été élu meilleur joueur de la phase de groupes du Chan.

Face à la presse, le sélectionneur malgache parle d’abord de son adversaire : «Le Sénégal c’est une équipe forte physiquement et agressive. Sur ce genre de match, il faut être concentré pendant 90 minutes et surtout bien aborder la rencontre psychologiquement. On est prêts pour ce match et prêts à tout donner.»

Pape Thiaw : «Les empêcher de poser leur jeu»

Qu’en est-il de sa stratégie ? «Depuis le début on mise sur notre collectif, la solidarité et l’abnégation. Et on espère que ça va continuer ainsi. Ce genre de match va se jouer sur des détails. Celui qui sera le plus concentré aura plus de chance de se qualifier en finale.»

En face, le sélectionneur du Sénégal a fini de peaufiner son plan de jeu. «On a un objectif, c’est d’aller en finale, et on prépare bien notre match sereinement contre cette équipe de Madagascar. La meilleure façon de défendre, c’est d’attaquer. Donc, je pense qu’il faut éviter qu’ils puissent poser vraiment leur jeu. Parce qu’on sait que c’est une belle équipe qui sait bien garder le ballon», a déclaré Pape Thiaw. Qui dit ne pas redouter l’armada offensive des Barea. «C’est vrai, c’est une équipe qui marque beaucoup de buts (8 au total), mais on aura du répondant. On n’a pris qu’un seul but. On va essayer de garder nos bases, notre football en même temps, et de faire déjouer Madagascar. Je pense qu’on a nos arguments, j’espère qu’on va continuer à les montrer.»

Place au jeu !

hdiandy@lequotidien.sn