L’acquisition, par le Sénégal, de deux machines de déminage de dernière génération va «apporter un coup d’accélérateur décisif dans le nettoyage de la contamination de la Casamance par les engins explosifs», a déclaré, jeudi à Mbao, le Premier ministre Ousmane Sonko. «Ces machines de dernière génération, les plus performantes actuellement, utilisées pour la dépollution des terres en conformité avec les normes de déminage humanitaire, vont assurément apporter un coup d’accélérateur décisif dans le nettoyage de la contamination de la Casamance par les engins explosifs», a-t-il dit.

Le Premier ministre s’exprimait à Mbao, dans le département de Rufisque, lors de la cérémonie de réception de ces deux machines, un don du gouvernement japonais. Les deux machines ont été acquises par le Centre national d’action antimines du Sénégal (Cnams) dans le cadre du Programme de développement économique et social (Pdes). Ce programme est financé à travers un don de 460 millions de yens (environ 2 milliards de francs Cfa) par le gouvernement nippon.

La cérémonie a vu la présence de membres du gouvernement, de députés, d’élus territoriaux, de représentants de partenaires stratégiques, du corps diplomatique accrédité au Sénégal et de l’administration territoriale locale. Ous­mane Sonko a souligné que ce don constitue «une contribution importante» du Japon qu’il dit apprécier à sa juste valeur. Il traduit, selon lui, «la grande amitié» qui lie le Peuple japonais à celui du Sénégal.

«C’est le lieu de signaler que le gouvernement du Sénégal envisage d’acquérir, par ses propres moyens budgétaires, d’autres appareils du même type pour renforcer ses capacités dans le déminage (…)», a-t-il signalé. Il a rappelé que «dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance», la priorité du gouvernement porte sur «le retour des populations dans des conditions qui leur permettent de vivre en sécurité, mais surtout de travailler dans leurs localités». «Nul doute que cet accompagnement du Japon contribuera à rendre aux populations leurs terres, ce bien fondamental sans lequel il ne peut y avoir ni sécurité, ni dignité, ni développement», a-t-il affirmé.

«Cette remise de deux machines de déminage marque bien plus qu’un simple transfert d’équipements. Elle témoigne de la relation solide (…) entre le Japon et le Sénégal, fondée sur le principe de partenariat, de coopération et de développement durable», a déclaré pour sa part l’ambassadeur du Japon au Sénégal, Takeshi Akamatsu.

Ce don «est également un témoignage de notre engagement mutuel en faveur de la paix et de la sécurité, en particulier en Casamance», a-t-il déclaré. «Aujourd’hui, le Japon est fier de contribuer pour la première fois, de manière directe, aux opérations de déminage en Afrique, et surtout en Casamance, une région dont la reconstruction et le développement ont été fortement entravés par le conflit», a-t-il poursuivi. Le diplomate japonais a promis que son Etat va continuer à apporter son soutien aux efforts du gouvernement sénégalais pour la reconstruction de cette partie sud du pays.

La Casamance est le théâtre d’un des plus vieux conflits du continent, depuis que des indépendantistes ont rejoint le maquis en décembre 1982. Après avoir fait des milliers de victimes et ravagé l’économie, le conflit a fortement baissé d’intensité ces dernières années. Le Centre national d’action antimines du Sénégal (Cnams) se lance «irréversiblement pour parachever le déminage humanitaire de la Casamance, dans le cadre du délai (mars 2026) accordé au Sénégal par la Conférence des Etats-parties à la Convention d’Ottawa», indique le Bureau d’information et de communication du gouvernement (Bic-Gouv) dans un document transmis à l’Aps.