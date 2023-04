Le premier Ministre hérite des départements des Sports et de l’Elevage. Amadou Bâ est nommé cumulativement avec ses fonctions, ministre des Sports et ministre de l’Elevage et des productions animales.

Le remplacement d’Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental est allé de paire avec ceux de YanKhoba Diattara et de Aly Saleh Diop respectivement ministre des Sports et ministre de l’élevage.

Le président Macky Sall a mis fin aux fonctions de ces leaders du parti Rewmi dont le chef de file a récemment officialisé sa candidature pour la présidentielle de 2024.