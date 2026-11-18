Une scène totalement folle a eu lieu lors de la rencontre entre la Tunisie et la Libye. Alors que les Aigles de Carthage menaient 1-0, l’arbitre a désigné le point de penalty pour la Libye à la 43e minute, après une sortie hasardeuse de Dahmen. Une décision qui a provoqué la colère des Tunisiens, convaincus que la faute ne méritait absolument pas un penalty. Sous l’impulsion de leur entraîneur Chaabani, les joueurs ont alors décidé de quitter la pelouse pour protester contre l’arbitrage et les décisions litigieuses accumulées depuis le début de la rencontre.

Après plusieurs minutes de confusion, les Tunisiens ont finalement accepté de revenir sur le terrain. Le penalty a été tiré et transformé par les Libyens, permettant à ces derniers de revenir à 1-1. Une séquence surréaliste qui rappelle forcément les événements de la finale de la Can 2025 entre le Sénégal et le Maroc.

Pour rappel, le match aller avait déjà été marqué par de nombreuses tensions et des contestations autour de l’arbitrage. Les retrouvailles entre les deux sélections étaient visiblement loin d’être apaisées.