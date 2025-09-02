Après la folle journée du dimanche qui a vu le nom de Nicolas Jackson tourner en boucle entre Londres et Munich, ce lundi, dernier délai pour la clôture du mercato d’été, était encore une journée de pression de plus pour l’attaquant sénégalais et son agent, tous déterminés à quitter Chelsea. D’ailleurs en mi-journée, un des agents de l’attaquant sénégalais a déclaré que son prêt au Bayern Munich était ficelé et que Jackson (24 ans) n’a pas perdu espoir de filer en Allemagne. «Nico était prêt. Le Bayern était prêt. Nous étions tous d’accord sur un projet de classe mondiale. Le fait que l’accord ait été retiré au dernier moment est profondément frustrant. Mais nous n’abandonnerons pas», a assuré Ali Barat, à L’Equipe. Avant d’ajouter : «Je me battrai de toutes mes forces pour que la prochaine étape de Nico reflète son talent, son ambition et le projet que nous avons construit ensemble.»

Entretemps, le Bayern s’était renseigné ce lundi matin sur la situation de Randal Kolo Muani, mais l’attaquant du Psg semblait plutôt prendre le chemin de Tottenham. Le club allemand se serait à nouveau rapproché de Jackson les dernières heures de la fin du mercato.

Et finalement, après des heures d’incertitude, les deux clubs ont trouvé un accord pour le prêt avec option d’achat du buteur sénégalais.

Jackson va lâcher le Numéro 15 pour le 11 de Coman

Sous réserve de la visite médicale, Nicolas Jackson va donc rejoindre le Bayern pour un prêt payant de 16, 5 M euros, avec une obligation d’achat de 80 M euros et un pourcentage à la revente. A l’issue de son prêt, son contrat avec le club bavarois sera de cinq ans. Au cours de la saison 2025-2026, le joueur de 24 ans évoluera donc en Bavière. Un joli coup réalisé par la formation munichoise. Et en attendant l’officialisation de la signature, on connaît déjà le numéro de maillot que portera l’attaquant sénégalais en Bavière. Celui qui avait le 15 à Chelsea et à Villarreal va désormais porter le 11 laissé vacant par Kingsley Coman, parti cet été en Arabie saoudite, à Al-Nassr de Sadio Mané et Ronaldo.



Les premiers mots de Jackson : «J’ai de grands objectifs et de grands rêves avec le Bayern»

Le transfert de Nicolas Jackson de Chelsea au Bayern Munich a été rendu officiel par les deux clubs ce lundi soir. L’attaquant sénégalais a livré ses premiers mots en Bavière.

«Je suis vraiment heureux de faire désormais partie de ce grand club. Le Bayern est l’un des meilleurs clubs du monde. Tout le monde connaît les noms des légendes qui ont joué ici et sait que ce club est synonyme de grands succès. J’ai de grands objectifs et de grands rêves ici, et je donnerai tout pour aider le Bayern à remporter de nouveaux titres», a déclaré le nouveau numéro 11 des «Rekordmeister».