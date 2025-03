En ce début du mois béni de Ramadan, les responsables des services du Commerce de Mbour se sont rendus au marché central pour évaluer la disponibilité des denrées de première nécessité. Mamadou Lamine Ndiaye, Commissaire aux enquêtes économiques et chef du Service départemental du commerce, a mené cette visite d’inspection, afin de s’assurer du bon approvisionnement des stocks et du respect des prix homologués par l’Etat. Et M. Ndiaye note une situation rassurante. «Nous avons fait le tour des magasins et constaté que toutes les denrées essentielles sont disponibles en quantité suffisante. Cela permet de prévenir toute spéculation et d’assurer aux populations un accès à des produits de base à des prix réglementés», a déclaré le Commissaire aux enquêtes économiques.

Parmi les produits contrôlés, figurent le sucre, l’oignon et la pomme de terre. «Les stocks de sucre sont bien garnis, grâce à la production locale à Richard Toll. Quant à l’oignon et à la pomme de terre, leur importation a été gelée depuis quelque temps, garantissant ainsi une offre exclusivement issue de la production nationale», a-t-il ajouté.

L’un des points majeurs de cette visite concernait le respect des prix fixés par l’Etat. «Il est toujours relatif de dire que les prix sont abordables, car cela dépend du pouvoir d’achat de chacun. Néan­moins, nous avons constaté que les tarifs homologués sont respectés à 90% dans le département», a précisé le Commissaire.

Des contrôles ont été effectués au niveau des carnets de facturation des grossistes pour garantir que les prix réglementés sont appliqués à tous les niveaux de la chaîne commerciale. «Nous avons également vérifié que les commerçants de demi-gros respectent les prix imposés, afin que les consommateurs finaux puissent acheter leurs denrées à des prix justes», a-t-il insisté.

Abdou Aziz Fall, Secrétaire général de l’Association des commerçants et des grossistes, a confirmé que la profession joue son rôle de régulateur. «Nous sensibilisons nos membres à respecter scrupuleusement les prix fixés par l’Etat. Actuellement, le sac de sucre est vendu à 28 750 francs, la pomme de terre à 7500 francs et le prix du sac de 25 kilos d’oignon varie entre 9000 et 10 000 francs Cfa. Ces tarifs resteront inchangés jusqu’à la publication d’un nouvel arrêté», a promis M. Fall.

Les commerçants sont également appelés à veiller à la qualité des produits. «Nous exhortons nos collègues à vérifier scrupuleusement les dates de péremption et à conserver leurs factures pour assurer une transparence totale», a ajouté Abdou Aziz Fall.

Pour éviter toute dérive, les agents du Service départemental du commerce insistent sur la nécessité d’un suivi rigoureux. «Nous appelons nos agents de la Direction du commerce intérieur à renforcer les contrôles quotidiens, tant sur l’approvisionnement que sur le respect des prix», a affirmé Mamadou Lamine Ndiaye.

Il encourage également les consommateurs à être attentifs à la qualité des produits qu’ils achètent. «Chaque citoyen doit s’assurer que les denrées qu’il consomme sont conformes aux normes en vigueur. Vérifier les dates de péremption est une mesure simple mais essentielle pour garantir la sécurité alimentaire», a invité le chef départemental du Commerce de Mbour.

Grâce à ces mesures de surveillance et à la collaboration entre autorités et commerçants, les consommateurs devraient passer un bon temps de Ramadan et de Carême dans le département de Mbour, avec des stocks suffisants et des prix réglementés respectés.

Par Alioune Badara CISS (Correspondant )- abciss@lequotidien.sn