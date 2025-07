Par Dieynaba KANE –

Une nouvelle étape a été franchie dans le cadre de la restitution des emprises militaires françaises à l’Etat du Sénégal. Hier, c’est la Station d’émission interarmées située à Rufisque qui a été remise à la partie sénégalaise. L’am­bassade de France au Sénégal, dans un communiqué, renseigne que cette installation en service depuis 1960 assurait les communications sur la façade atlantique sud. En outre, il est souligné que cette restitution a été effectuée «conformément à la décision de la commission conjointe franco-sénégalaise du 16 mai dernier, et dans le respect du traité de coopération militaire du 18 avril 2012».

Dans le même document, il est indiqué que celle-ci s’inscrit dans un processus plus large avec la commission conjointe franco-sénégalaise réunie à nouveau le 16 mai 2025 ayant «examiné le calendrier et les modalités de remise à disposition du Sénégal des dernières emprises utilisées par les Eléments français au Sénégal». Selon le calendrier conjointement arrêté, les dernières emprises militaires françaises seront restituées d’ici fin juillet 2025. Dans la même veine, font savoir les auteurs du document, «la commission a également poursuivi les travaux de rénovation du partenariat bilatéral de défense et de sécurité». Revenant sur la restitution de la Station d’émission interarmées située à Rufisque, l’ambassade de France au Sénégal rappelle qu’elle fait suite à la remise des emprises Maréchal et Saint-Exupéry, situées près du parc de Hann, le 7 mars, et celle du quartier «Contre-Amiral Protet», dans le port de Dakar, le 15 mai dernier.

