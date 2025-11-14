Après avoir chacun joué à se faire peur, les membres du duo tentent de la jouer moderato, aidé en cela par des «colombes» dans leur camp. Ironie de l’histoire, cette affaire a éclaté au grand jour quand un ministre a voulu jouer à la colombe. Alors que la volière ne comprend que des faucons. Comme personne n’a pu faire reculer son vis-à-vis, attendons-nous à un prochain clash, sans doute plus violent. Après tout, seuls les naïfs n’ont pas vu les dents acérées derrière les lèvres souriantes.

Par Sucré-Salé