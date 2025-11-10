Ce lundi 10 novembre 2025, le ministère de l’Hydraulique et de l’assainissement procède, dans la ville de Tivaouane, au lancement officiel d’un projet de drainage des eaux pluviales, financé à plus de 7, 5 milliards F Cfa, pour améliorer le cadre de vie et renforcer la résilience urbaine. Le programme a pour objectif d’améliorer durablement les conditions de vie des populations, de protéger l’environnement et de réduire les risques d’inondations et de stagnation des eaux pendant la saison des pluies. Il vise également à prévenir les maladies liées à l’eau, souvent observées en période d’hivernage. Les travaux prévoient la construction de 16 kilomètres de canaux en béton armé, 300 mètres de tuyaux en Pvc pour le raccordement des ruelles secondaires, ainsi que 6550 mètres de tuyaux destinés à la connexion des regards à grille avaloirs.

Au total, 210 regards à grille avaloirs seront installés, avec leurs équipements techniques. Le projet, financé par l’Etat du Sénégal à hauteur de 7 milliards 510 millions 672 mille 860 F, est présenté comme un investissement majeur destiné à renforcer la résilience urbaine et à améliorer la santé publique à Tivaouane. Une initiative qui contribuera à prévenir les désagréments causés par les fortes pluies et à améliorer significativement le cadre de vie des habitants de la cité religieuse.

cheikh.camara@lequotidien.sn