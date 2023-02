L’opération de déguerpissement est en cours à Touba. La communauté des Baye Fall, chargée de désencombrer l’axe qui va de l’avenue 28 au marché Ocass, est à pied d’œuvre. Elle est munie de la logistique nécessaire.

Les Baye Fall sont équipés de pelleteuse et de camions pour dégarnir cette avenue. Ils ont aussi des marteaux, des râteaux, des piques et autres matériaux nécessaires pour défaire les cantines, les abris de fortune et déraciner les arbres jouxtant le trottoir.

Cette opération de déguerpissement est une instruction du Khalife Général des Mourides. Déjà, les populations de Touba avaient adhéré à cette recommandation de Serigne Mountakha Mbacké. Les propriétaires de cantines avaient, dans leur majorité, accepté de céder la voie publique en déplaçant cantines et marchandises avant ce vendredi 24 février 2023.