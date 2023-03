Le mouvement Taxawu Sene­gaal a décidé de faire dans la condamnation en réagissant aux nombreux emprisonnements dont sont l’objet les membres du parti Pastef. Puis­que le mouvement dirigé par l’ancien maire de Dakar, Kha­lifa Sall, «condamne une pratique liberticide, dangereuse pour la paix et la stabilité du pays».

Taxawu Senegaal, à travers un communique rendu public hier, «dénonce avec la dernière énergie, ces arrestations arbitraires, abusives et ciblées, et exige l’arrêt immédiat de ces méthodes aux antipodes de la démocratie, et la libération sans condition de tous les citoyens détenus pour des motifs politiques».

Se disant «conscient de la gravité de la situation», Taxawu Senegaal «appelle toutes les forces politiques, sociales et citoyennes à s’unir pour faire face aux dérives autoritaires du régime finissant du Président Macky Sall». Tout en invitant «l’Etat à se ressaisir et à veiller au respect strict des droits de chaque citoyen».