L’année 2022 s’est achevée sur une note d’optimisme laissant augurer de bonnes perspectives pour 2023 au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Toutefois, le ministre de l’Economie et des finances de la République de Côte d’Ivoire, qui a remplacé le Togolais Sani Yaya à la tête du Conseil des ministres de l’Union monétaire ouest-africaine (Umoa), a attiré l’attention des membres du conseil «sur la détérioration marquée en 2022 des indicateurs caractéristiques de la stabilité extérieure de l’Union». Adama Coulibaly explique que «sur l’ensemble de l’année 2022, le déficit courant s’est établi à 7, 7% du Pib, après 5,6% en 2021. Cette détérioration des comptes extérieurs intervient dans un contexte de renchérissement des produits alimentaires et énergétiques sur les marchés mondiaux, conjugué à un repli des flux nets de capitaux au titre du compte financier». Auparavant, le président du Conseil des ministres de l’Umoa a indiqué que «l’activité économique de l’Union, sur un an, est restée dynamique au quatrième trimestre 2022, avec une progression de 5,4% du Pib, après une hausse de 5,7% notée le trimestre précédent. Cette évolution de l’activité a été portée par celle de la valeur ajoutée dans l’ensemble des secteurs».

S’agissant de l’inflation au niveau de l’Union, le ministre ivoirien de l’Economie et des finances relève une «décélération au quatrième trimestre 2022, pour s’établir à 7,8% contre 8,4% un trimestre plus tôt. Cette décélération du niveau général des prix est imputable aux actions menées par les autorités nationales et monétaires, ainsi qu’à la baisse du rythme de progression des prix des produits alimentaires de la campagne 2022/2023 dont la production est en hausse de 15,9% contre une baisse de 13,1% l’année précédente». Analysant la gestion des finances publiques dans l’Umoa en 2022, M. Coulibaly note «un creusement du déficit budgétaire base engagements, dons compris, par rapport à l’année précédente, en raison notamment des mesures prises par les Etats membres visant à préserver le pouvoir d’achat des populations et de la poursuite de l’exécution des programmes d’investissements publics». «Le déficit budgétaire s’est établi à 6,4% du Pib à fin décembre 2022, contre 5,4% du Pib un an auparavant. Le financement de ce déficit public a été notamment assuré par la mobilisation de ressources sur le marché financier régional et, dans une moindre mesure, auprès des partenaires extérieurs», a précisé M. Coulibaly, qui présidait l’ouverture des travaux de la 1ère session ordinaire du Conseil des ministres de l’Umoa. Au menu de ces travaux : «le rapport sur la situation économique et monétaire de l’Umoa au 31 décembre 2022, le projet de convention régissant la Commission bancaire de I’Umoa et son annexe, ainsi que le projet de loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive». Sur ce point, Adama Coulibaly renseigne que «le projet de loi uniforme susvisé est l’instrument de transposition, dans l’ordonnancement juridique interne de nos Etats, de la Directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, qui fait l’objet d’une proposition conjointe de la Commission de l’Umoa et de la Bceao». S’agissant de la Boad, le Conseil des ministres se prononcera sur le rapport annuel 2022 de la Banque ouest-africaine de développement et procédera à l’approbation de ses comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi qu’à la modification des statuts de cette institution. Des points ont été inscrits par la Commission de l’Umoa. Ainsi, les ministres examineront le projet d’Acte de nomination des conseillers de la Cour des comptes de l’Union, ainsi que le Projet de décision portant adoption du Programme régional de développement de l’économie numérique (Prden) de l’Umoa et le Projet de décision portant modalités de mise en œuvre dudit programme.

