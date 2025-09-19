Déthié Fall va-t-il aller au bureau tous les jours à 6h 30, avec des caméras et des influenceurs à sa gloire ? Hier, il est allé organiser une réunion à l’Ageroute au matin, pour marquer le début du «règne militaire» hérité de son passage à l’Ecole polytechnique de Thiès où il est sorti diplômé comme ingénieur. En rameutant les cameramen, le super ministre des Transports se fait contaminer le virus du populisme en s’approchant trop du «Roi Soleil». Mais, il risque de se brûler les ailes. Pour les horaires, c’est son cabinet ministériel qui doit avoir des produits vitaminés pour suivre sa révolution.