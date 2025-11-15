Aux côtés du sélectionneur, Iliman Ndiaye a répondu aux questions de la presse à la veille du match de prestige contre le Brésil. L’attaquant des Lions a d’emblée campé l’enjeu de ces retrouvailles avec la Seleçao, deux ans après. «Nous savons que le Brésil voudra prendre sa revanche après leur dernier revers (2-4) face au Sénégal. Mais nous nous concentrons sur nous-mêmes. Tant qu’on continue de jouer en équipe, de rester focus et solidaires, on peut s’en sortir avec un bon résultat. On va donc se donner à fond.»

Mais, au juste, comment le coéquipier de Gana Guèye à Everton explique sa progression avec les Lions ? «Je pense que c’est grâce au niveau des joueurs dans l’équipe, la façon dont ils m’ont accueilli. Ils m’ont toujours aidé. Plus tu joues, plus tu gagnes en expérience, et plus tu deviens meilleur, surtout quand tu as des joueurs de cette trempe dans l’effectif et la Nation derrière toi. C’est vrai que je n’ai pas pris un bon départ, même si, pour moi, je dirais que ce fut le meilleur possible. Mais, maintenant, j’essaie de donner le meilleur de moi-même pour la Nation, pour qu’on atteigne nos objectifs.»

Cette belle forme, on la retrouve aussi avec Everton : «je pense que c’est juste le travail, toujours le travail. Je bosse beaucoup pour m’améliorer chaque jour, essayer d’être le meilleur de moi-même, que ce soit mentalement ou sportivement. J’essaie toujours de me donner à fond. Et je suis content que ça marche», s’est félicité l’ancien Marseillais, qui réaffirme son amour à son pays : «A chaque fois que le coach fait appel à moi en sélection, je suis très content. Ça me donne encore plus envie de tout donner pour mon pays. A chaque match, je joue pour moi, pour ma famille, pour les supporters, pour l’équipe que j’essaie d’aider à aller le plus haut possible.»