L’Intersyndicale des travailleurs de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane a observé hier un sit-in avec port de brassards rouges, suivi d’un point de presse, pour exiger toute la lumière sur «le détournement supposé de 60 millions F Cfa au niveau de la comptabilité de la structure hospitalière».

Par Cheikh CAMARA – Un mot d’ordre des travailleurs de l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, qui promettent de mener d’autres actions et appellent à «préserver les ressources de l’hôpital Dabakh». Moustapha Guèye, porte-parole de l’Intersyndicale de travailleurs dudit établissement hospitalier, a souligné : «Ce matin, nous avons tenu ce sit-in avec un port de brassards rouges pour demander des explications par rapport au supposé détournement de 60 millions F Cfa qui s’est déroulé dans cet hôpital, au niveau de l’agence comptable. En tant que syndicalistes, nous défendons les intérêts moraux et matériels des travailleurs, à savoir, entre autres, le patrimoine et la trésorerie. De ce fait, on est obligés de réagir par rapport à cette situation qui peut porter préjudice au fonctionnement de la structure.»

Les travailleurs de l’hôpital Dabakh demandent que la lumière soit faite et que les responsabilités soient situées. A rappeler que deux commissions d’enquête ont été mises en place, sans le moindre résultat. Une des raisons d’ailleurs du durcissement de ton de l’Intersyndicale de l’hôpital, qui promet d’adopter d’autres plans d’actions pour faire jaillir la lumière dans cette affaire. L’agent comptable de l’hôpital est directement visé dans l’enquête des services du ministère des Finances, après le passage de la commission d’audit en premier lieu, pour élucider cette affaire de sous. Pour éclairer sur cette malversation qui affecte le bon fonctionnement de l’établissement sanitaire, toutes les procédures et formalités administratives auraient été respectées par la direction de l’hôpital, en parfaite intelligence avec les services du ministère des Finances.

Un détournement qui en dit long sur «les moments sombres que vit Tivaouane du fait de l’état chaotique de l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, qui a un pied dans la tombe, parce que très mal géré», à en croire les populations de la cité religieuse de Maodo, qui n’ont jamais cessé d’exiger «le relèvement de l’infrastructure sanitaire de niveau 1 à un niveau 2». Dans un passé récent, les membres du Conseil communal de la jeunesse de Tivaouane et du Collectif «Tivaouane Debout» étaient descendus en masse dans la rue pour manifester contre «l’état dans lequel se trouve l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh».

