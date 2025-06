Par Amadou MBODJI –

Un tableau préoccupant de la situation économique du Sénégal est ce que dresse Mbaye Dione, le Secrétaire général de l’Alliance des forces de progrès (Afp), lors de la cérémonie marquant l’anniversaire des 26 ans de son parti, tenue avant-hier samedi. Dans son intervention, il estime que le pays présentait «des signes de difficultés dans tous les secteurs» depuis la survenance de la 3e alternance. L’impact du débat sur la dette qui, selon lui, a entraîné «un arrêt des financements de nombreux bailleurs de fonds extérieurs dont le Fmi principalement, et un recours à des financements à court terme pour assurer juste les dépenses» sont mis en exergue par Dione. La dette est en train de se «creuser» dans des conditions qui, selon lui, «restent encore opaques». «L’emballe-ment sur le marché de l’Uemoa, avec 700 milliards en seulement six mois, prouve l’absence d’une stratégie viable, sans que l’on sache ce que l’on fait de ces fonds», constate M. Dione. Ce dernier déplore qu’«aucun projet majeur d’investissement n’est lancé par ce régime au moment où le secteur primaire est à l’agonie». Mbaye Dione dit constater un «recul» de la démocratie et de l’Etat de droit lié «aux arrestations arbitraires de citoyens sénégalais et à une chasse aux dignitaires de l’ancien régime sur fond de reddition des comptes». Selon M. Dione, cela soulève la question du respect des libertés individuelles et collectives, un principe fondamental défendu par Moustapha Niasse, qui insistait sur l’importance de l’Etat de droit et d’une justice équitable. C’est ainsi que Dione met en garde contre la «patrimonialisation de l’Etat» et la «recherche effrénée de prébendes». Il note également que le front social est «en ébullition» avec «des milliers de licenciements dans les secteurs public et privé à cause de l’arrêt, dans tout le pays, de l’essentiel des chantiers du Btp». Le thème de l’anniversaire de l’Afp, «Situation économique et financière actuelle du Sénégal : responsabilités et propositions de solutions», «trouve selon le Sg de l’Afp, sa pertinence dans l’urgence de poser le débat sur les véritables questions qui préoccupent les Sénégalais d’ici et d’ailleurs». C’est lors du 3ème Congrès extraordinaire en avril dernier que Moustapha Niasse avait passé le témoin à Mbaye Dione.

